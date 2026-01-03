"В Україні буде тепло": синоптик попередила про зміну погоди і назвала дати

Ви дізнаєтесь:
- Де буде сніг у суботу
- Як зміниться температура повітря 4 січня
Погода в Україні цих вихідних стане "сюрпризом" для багатьох. Про це в Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, сьогодні, 3 січня, очікується відносно тепла погода, а в останній день поточного тижня стане холодніше.
У суботу температура повітря становитиме від -3 до +3 градусів, а на півдні та сході буде дещо тепліше - до +2+6 градусів. Також вихідні не пройдуть без опадів у деяких регіонах України.
У яких областях очікується сніг
Діденко прогнозує мокрий сніг на Лівобережжі, а також у Карпатах. В інших регіонах України опадів не буде. Водночас вітер буде все ще сильний, а в Приазов'ї та в Криму аж до 15-22 метрів за секунду.
Як зміниться погода 4 січня
У ніч на неділю температура повітря опуститься до -2-8 градусів, а вдень 4-го січня буде -3+3 градуси, на півдні +2+8 градусів. Крім цього у більшості областей України в неділю періодично очікується мокрий сніг, сніг, у південній частині пройде дощ, на заході - без істотних опадів.
Якою буде погода в Києві на вихідні
3 та 4 січня у столиці переважатиме хмарна погода, але без істотних опадів. Діденко наголосила, що лише в неділю ввечері містом може пройти невеликий сніг.
"Температура повітря у столиці в суботу 0,-2 градуси, у неділю, 4-го січня, вночі похолоднішає до -6-8, а вдень буде 0-2 градуси морозу", - додала синоптик.
Якою буде погода в Україні до кінця зими
Главред писав, що за попереднім прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Івана Семиліта, до кінця року і навіть на початку 2026 року погода буде морозною, часом сніжитиме та утворюватиметься сніговий покрив.
У нічні години трішки знижуватиметься температура, подекуди по північному сходу можуть бути низькі значення температури.
Погода в Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що за словами синоптика Птухи, цієї зими можливі короткочасні, але помітні похолодання, опади різної інтенсивності та небезпечні явища.
Напередодні стало відомо, що зима в Україні очікується не надто холодною, а середня температура повітря буде вищою, ніж зазвичай. Про це розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що погода 3 та 4 січня матиме нестійкий характер з нерівномірним розподілом температури повітря та опадами різної інтенсивності.
Читайте також:
- "Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП
- "Я закінчую кар'єру": Melovin оголосив про важливе рішення
- Робот, що пропав в Антарктиді на 9 місяців, повернувся з тривожними результатами
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред