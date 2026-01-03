Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

"В Україні буде тепло": синоптик попередила про зміну погоди і назвала дати

Анна Косик
3 січня 2026, 06:02
141
Для українців сьогодні та в неділю погода підготувала "сюрпризи" у вигляді опадів.
погода, зима, снег
Прогноз погоди в Україні 3 та 4 січня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Де буде сніг у суботу
  • Як зміниться температура повітря 4 січня

Погода в Україні цих вихідних стане "сюрпризом" для багатьох. Про це в Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, сьогодні, 3 січня, очікується відносно тепла погода, а в останній день поточного тижня стане холодніше.

У суботу температура повітря становитиме від -3 до +3 градусів, а на півдні та сході буде дещо тепліше - до +2+6 градусів. Також вихідні не пройдуть без опадів у деяких регіонах України.

відео дня

У яких областях очікується сніг

Діденко прогнозує мокрий сніг на Лівобережжі, а також у Карпатах. В інших регіонах України опадів не буде. Водночас вітер буде все ще сильний, а в Приазов'ї та в Криму аж до 15-22 метрів за секунду.

Погода 3 января
Погода в Україні 3 січня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода 4 січня

У ніч на неділю температура повітря опуститься до -2-8 градусів, а вдень 4-го січня буде -3+3 градуси, на півдні +2+8 градусів. Крім цього у більшості областей України в неділю періодично очікується мокрий сніг, сніг, у південній частині пройде дощ, на заході - без істотних опадів.

Погода в Украине 4 января
Погода в Україні 4 січня / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Києві на вихідні

3 та 4 січня у столиці переважатиме хмарна погода, але без істотних опадів. Діденко наголосила, що лише в неділю ввечері містом може пройти невеликий сніг.

погода в Киеве 3 января
Погода в Києві 3 січня / фото: скріншот з meteoprog

"Температура повітря у столиці в суботу 0,-2 градуси, у неділю, 4-го січня, вночі похолоднішає до -6-8, а вдень буде 0-2 градуси морозу", - додала синоптик.

погода в киеве 4 января
Погода в Києві 4 січня / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Україні до кінця зими

Главред писав, що за попереднім прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Івана Семиліта, до кінця року і навіть на початку 2026 року погода буде морозною, часом сніжитиме та утворюватиметься сніговий покрив.

У нічні години трішки знижуватиметься температура, подекуди по північному сходу можуть бути низькі значення температури.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що за словами синоптика Птухи, цієї зими можливі короткочасні, але помітні похолодання, опади різної інтенсивності та небезпечні явища.

Напередодні стало відомо, що зима в Україні очікується не надто холодною, а середня температура повітря буде вищою, ніж зазвичай. Про це розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що погода 3 та 4 січня матиме нестійкий характер з нерівномірним розподілом температури повітря та опадами різної інтенсивності.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко новини України Погода в Україні погода в Києві Погода на сьогодні Погода Київ погода в Києві на вихідні погода на вихідні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

07:59Війна
"В Україні буде тепло": синоптик попередила про зміну погоди і назвала дати

"В Україні буде тепло": синоптик попередила про зміну погоди і назвала дати

06:02Синоптик
У Німеччині закликають повертати біженців в Україну: хто в списку

У Німеччині закликають повертати біженців в Україну: хто в списку

00:11Світ
Реклама

Популярне

Більше
Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Всього одна ложка і буряк готовий за кілька хвилин: який продукт з цим допоможе

Всього одна ложка і буряк готовий за кілька хвилин: який продукт з цим допоможе

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Китайський гороскоп на завтра 3 січня: Щурам - суперечки, Кроликам - страх

Китайський гороскоп на завтра 3 січня: Щурам - суперечки, Кроликам - страх

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

Останні новини

08:10

Призначення Буданова керівником Офісу: що варто знати

07:59

Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

06:10

Чи можливий переворот у Росії у 2026 році?Погляд

06:02

"В Україні буде тепло": синоптик попередила про зміну погоди і назвала дати

05:30

"На заміжжя": Наталка Денисенко несподівано зробила заяву про весілля

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
05:00

Новий курс валют з понеділка: українцям сказали, чи чекати різких змін

04:42

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

04:15

Секрети "жіночого щастя": як пересадити спатифілум, щоб він знову зацвівВідео

03:41

Забудете про високий тиск: які соки вкрай корисні для здоровʼя серця

Реклама
02:44

Коли краще пити ранкову каву: кардіохірург назвав ідеальний час для здоров’я серця

01:42

Три знаки китайського зодіаку приманять удачу в січні

01:02

З чим не можна зберігати картоплю: вчені назвали найгіршого сусідаВідео

00:11

У Німеччині закликають повертати біженців в Україну: хто в списку

02 січня, п'ятниця
23:47

Tesla втратила "корону": на ринку електромобілів з’явився несподіваний фаворит

23:22

"Повертаємося до 2023 року": експерт пояснив, коли графіки стануть кращими

22:54

Чому ялинку не можна прибирати до 6 січня: про це знають далеко не всі

22:51

"Я відчувала в середині": чи разом Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

22:48

Шовковський вперше зробив велику заяву після звільнення: що сказав екс-тренер

22:23

Переможниця "Холостяка" чекає на дитину - перші деталі

22:01

Михайло Федоров стане новим міністром оборони України, - Зеленський

Реклама
21:57

Справжня сутичка: колишні учасниці "Холостяка" влаштували скандал на пост-шоу

21:26

Всього одна ложка і буряк готовий за кілька хвилин: який продукт з цим допоможе

21:25

До весни точно можна забути: як запобігти появі цвілі взимку

21:20

Дональд Трамп накинувся на Джорджа Клуні - що зробив актор

21:16

Світла буде значно більше: з'явився графік відключень для Києва та області 3 січняФото

20:39

До сіми годин без світла за раз: графік відключень для Дніпра та області на 3 січняФото

20:23

Путін не зміг: The Times розповіли, як облажався російський диктатор

19:44

Місто як "велика сіра зона": у Силах оборони розповіли про хід боїв на півдні

19:20

Обов'язкова евакуація: з прикордонних сіл на Чернігівщині почали вивозити людей

19:20

"І 16 годин на добу": експерт розповів, що буде з відключенням світла в Києві

19:10

Зеленський зробив сильне призначення для УкраїниПогляд

18:57

Технологія, яка відійшла в минуле: чому сміттєпроводи стали рідкістю у будинках

18:45

"Стандарти СРСР": клієнти Ощадбанку не можуть нормально переслати гроші

18:16

Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ найближчим часом: що відомо

18:15

Субота теж без світла: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 3 січня

18:01

Миші не витримають і втечуть: простий спосіб позбутися гризунів у гаражі і льоху

17:57

Скандальний маріупольський депутат Лашин виключений з переліку радників Омбудсмена Лубінця

17:44

Зеленський розкрив, хто очолив ГУР замість Кирила Буданова

17:27

Лише одне місце в холодильнику: куди переставити молоко, щоб воно не скисло

17:12

Перша повня 2026 року відкриє новий етап: на кого чекають зміни й удачаВідео

Реклама
17:09

Збивати "Шахеди" стане важче: Флеш розкрив нову небезпеку російських атак

16:57

Робот, що пропав в Антарктиді на 9 місяців, повернувся з тривожними результатами

16:51

"Не буду вішати візочок на ялинку": зірка "Кріпосної" заявила про вагітністьВідео

16:48

Вся валюта в Україні різко злетіла після падіння: новий курс на 5 січня

16:34

Світло може повернутися не всім одразу: експерт озвучив реальний прогноз

16:00

"Я закінчую кар'єру": Melovin оголосив про важливе рішення

15:58

"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

15:58

Можуть навіть нашкодити здоров'ю: які речі не слід купувати у секонд-хенді

15:57

Армія РФ просунулась у двох областях: у DeepState розкрили ситуацію на фронті

15:35

Чотирьом знакам зодіаку січень подарує шанс на мільйон: хто купатиметься в удачі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти