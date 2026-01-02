"Не буду вішати візочок на ялинку": зірка "Кріпосної" заявила про вагітність

Анна Сагайдачна народила другу дитину рік тому.

https://glavred.net/stars/ne-budu-veshat-kolyasku-na-elku-zvezda-krepostnoy-zayavila-o-beremennosti-10728926.html Посилання скопійоване

Анна Сагайдачна діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сагайдачна

Ви дізнаєтеся:

Анна Сагайдачна вагітна

Як актриса повідомила новину шанувальникам

Українська актриса Анна Сагайдачна повідомила шанувальникам радісну новину. Зірка серіалу "Кріпосна" записала відео в Instagram, де показала позитивний тест на вагітність.

Сагайдачна зовсім недавно стала мамою вдруге - акторка вже виховує сина і доньку. Однак лише через рік після народження доньки в життя артистки прийшло ще одне щастя. Анна продемонструвала шанувальникам позитивний тест на вагітність на тлі прикрашеної новорічної ялинки.

відео дня

Анна Сагайдачна вагітна / фото: instagram.com, Анна Сагайдачна

Як виявилося, зірка пов'язує святкове дерево з новинами про поповнення в родині. Сагайдачна розповіла, що кілька років поспіль вішала на ялинку іграшку у вигляді дитячого візка. Саме в ці роки в родині актриси народжувалися діти. Вона навіть жартома заявила, що наступного року більше не прикрашатиме ялинку цією іграшкою.

"Не знаю, де взяти стільки сил, але вірю в силу Всесвіту, Космосу і в те, що вони звідкись візьмуться. Наступного року не буду вже вішати візочок на ялинку, якийсь він магічний, їй-Богу. Тому всім, хто мріє і дуже чекає, обов'язково треба придбати. Працює, як карта бажань", - сказала Анна.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий український співак Melovin несподівано оголосив про закінчення кар'єри. Пост про своє рішення артист опублікував в Instagram. Melovin розповів, що 2026 рік стане останнім у його активній творчій діяльності.

Також фіналістку романтичного реаліті "Холостяк" Анастасію Половинкину запідозрили в новому романі після її невдачі у фіналі шоу. В одній зі сторіз із Буковеля вона засвітила ніжності Анастасії з одним із присутніх чоловіків. Пара злилася в поцілунку.

Вас може зацікавити:

Про персону: Анна Сагайдачна Анна Сагайдачна - українська актриса кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред