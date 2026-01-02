Рус
Путін не зміг: The Times розповіли, як облажався російський диктатор

Сергій Кущ
2 січня 2026, 20:23
Путін усіма силами намагатиметься не показувати слабкість.
The Times розповіли, як облажався російський диктатор
The Times розповіли, як облажався російський диктатор

Російський диктатор Володимир Путін, який при владі вже 26 років, наближається до того, щоб стати найдовго правлячим лідером РФ з часів царської епохи.

Проте 12 січня буде 1418 днів, як Росія марно намагається перемогти Україну. Стільки ж тривала Велика Вітчизняна війна (Східний фронт Другої світової війни), пише The Times.

За інформацією журналістів, для Путіна низька ефективність російської армії є неприємним нагадуванням, що його військова машина не так добре налагоджена, як йому навіюють військові чиновники. Саме тому він усіма силами намагатиметься не показувати слабкість.

У виданні підкреслили, що поки що немає жодних ознак, що величезні втрати російської армії за такого скромного прогресу або санкції змусять Путіна піти на компроміс щодо своєї кінцевої мети - повернути Київ в орбіту впливу Москви.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук, професор Ігор Ліпсиц заявляв, що російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін уже усвідомлює, що російська економіка не здатна витримати затяжну війну, і побоюється повторення сценарію розпаду СРСР. Саме тому він демонструє готовність до переговорів про завершення війни, але виключно на власних умовах.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом кількох тижнів. Але, він додав, що Україні доведеться піти на компроміс щодо територіальних питань.

Водночас, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією без подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів.

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Чи можна приходити до храму без хустки і не в спідниці - чесна відповідь священникаВідео

11:27

Дочку зірки "Люди в чорному" знайшли мертвою в Новий рік - що сталося

11:25

Температура стрибатиме від −12 до +11 градусів: коли погода здивує українців

