Путін не зміг: The Times розповіли, як облажався російський диктатор

Ви дізнаєтеся:
- Путін так і не досяг своїх цілей
- Диктатор не збирається зупинятися
Російський диктатор Володимир Путін, який при владі вже 26 років, наближається до того, щоб стати найдовго правлячим лідером РФ з часів царської епохи.
Проте 12 січня буде 1418 днів, як Росія марно намагається перемогти Україну. Стільки ж тривала Велика Вітчизняна війна (Східний фронт Другої світової війни), пише The Times.
За інформацією журналістів, для Путіна низька ефективність російської армії є неприємним нагадуванням, що його військова машина не так добре налагоджена, як йому навіюють військові чиновники. Саме тому він усіма силами намагатиметься не показувати слабкість.
У виданні підкреслили, що поки що немає жодних ознак, що величезні втрати російської армії за такого скромного прогресу або санкції змусять Путіна піти на компроміс щодо своєї кінцевої мети - повернути Київ в орбіту впливу Москви.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, доктор економічних наук, професор Ігор Ліпсиц заявляв, що російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін уже усвідомлює, що російська економіка не здатна витримати затяжну війну, і побоюється повторення сценарію розпаду СРСР. Саме тому він демонструє готовність до переговорів про завершення війни, але виключно на власних умовах.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом кількох тижнів. Але, він додав, що Україні доведеться піти на компроміс щодо територіальних питань.
Водночас, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією без подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів.
Вам може бути цікаво:
- "Є два сценарії": що стоїть за виставою з "дронами на резиденцію Путіна"
- РФ приволокла "докази", щоб переконати США в "атаці" на резиденцію Путіна
- Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
Про джерело: The Times
The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред