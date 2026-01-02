Рус
Tesla втратила "корону": на ринку електромобілів з’явився несподіваний фаворит

Руслан Іваненко
2 січня 2026, 23:47
Tesla втрачає лідерство на ринку електромобілів, а конкурент стрімко нарощує продажі у світі та Європі.
BYD обганяє Tesla у Китаї та Європі, пропонуючи більш доступні електромобілі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • BYD обігнала Tesla за річними продажами електромобілів у 2025 році
  • Tesla поставила 1,64 млн авто, BYD — 2,26 млн
  • Продажі Tesla в Європі впали на 28% у порівнянні з попереднім роком

Компанія Ілона Маска Tesla втратила статус світового лідера з продажу електромобілів, поступившись китайській BYD Co., повідомляє Bloomberg. За підсумками 2025 року Tesla поставила 1,64 мільйона електромобілів, тоді як BYD — 2,26 мільйона.

Падіння продажів Tesla у 2025 році

Американський виробник зазнав падіння поставок у четвертому кварталі на 16%, що нижче очікувань аналітиків, а річні продажі скоротилися майже на 9% — друге поспіль річне зниження. Натомість BYD продемонструвала зростання як за квартал, так і за рік.

Фокус Tesla на ШІ та робототехніку

Аналітик Александр Поттер відзначив, що зараз основний фокус Tesla зміщено з поставок на розвиток штучного інтелекту та робототехніки:

"Поставки практично перестали мати значення. Натомість зростання акцій Tesla у 2026 році має бути зумовлене прогресом у галузі штучного інтелекту та робототехніки".

Джед Дорсхаймер з William Blair зазначив, що припинення федеральних пільг на купівлю електромобілів у США могло вплинути на зниження продажів:

"Компанія оцінюється майже виключно на основі трансформації в реальний світ штучного інтелекту".

Зростання BYD у Китаї та Європі

Минулого року BYD також випередила Tesla у продажах у Китаї, пропонуючи більш доступні моделі, а у Європі зареєструвала більше автомобілів у Німеччині та Великій Британії. Продажі Tesla на старому континенті за перші 11 місяців 2025 року впали на 28%, зокрема у Франції, Іспанії та Швеції.

Ілон Маск
Ілон Маск / Главред - інфографіка

Аналітик RBC Capital Markets Том Нараян підкреслив зростання бізнесу Tesla з виробництва акумуляторних батарей:

"Стійке зростання у сфері зберігання енергії відображає структурні чинники, що сприяють зростанню попиту на електроенергію, зумовленому розвитком штучного інтелекту, що призводить до збільшення потреб у зберіганні енергії для підтримки будівництва центрів оброблення даних і стабілізації енергосистеми".

Нові моделі та безпілотні технології Tesla

Крім того, Tesla продовжує працювати над новими моделями та безпілотними технологіями. Наприкінці 2025 року компанія анонсувала двомісний компактний автомобіль Cybercab з дверима типу "крило метелика" і почала тестування безпілотних Model Y в Остіні та районі затоки Сан-Франциско.

Інші новини зі світу авто

Як писав Главред, у Великій Британії механік автосервісу Oly Autos Валід поділився власним рейтингом найнадійніших кросоверів, які, до речі, добре знайомі й українським водіям. Його вибір може стати орієнтиром для тих, хто шукає баланс між комфортом і довговічністю.

Крім того, гібридні автомобілі часто позиціонують як золоту середину між класичними авто з двигуном внутрішнього згоряння та електромобілями. Вони обіцяють економію пального, екологічність і комфорт. Проте на практиці не всі моделі виправдовують очікування власників.

Також в Україні може з’явитися новий закон, який суттєво змінить підходи до видачі та продовження водійських посвідчень для певної категорії водіїв — насамперед для людей віком понад 65 років.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

