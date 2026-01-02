Місто як "велика сіра зона": у Силах оборони розповіли про хід боїв на півдні

Постійні вуличні бої змінюють лінію зіткнення та не дозволяють жодній стороні закріпитися.

Місто перетворюється на сіру зону / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, МО РФ

Коротко:

Росіяни зайшли в Гуляйполе, українські захисники тримають оборону

Місто поділено на сектори, у кожному є позиції Сил оборони

Бої тривають, Гуляйполе фактично стало "сірою зоною"

Російські окупанти зайшли в Гуляйполе Запорізької області, проте українські захисники продовжують утримувати позиції в місті.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин:

"Противник зайшов у Гуляйполе. Він просувається там, намагається витіснити Сили оборони, намагається завести групи закріплення, знімаючи підрозділи з інших напрямків лінії бойового зіткнення".

Місто поділено на сектори

Волошин уточнив, що місто поділено на сектори, у кожному з яких є позиції українських військових. Він наголосив, що росіянам не вдається витіснити захисників: "Простіше кажучи, Гуляйполе — це велика сіра зона, за яку ведуться бої".

За його словами, перед наступом росіяни близько двох тижнів обстрілювали місто керованими авіабомбами: "Місто фактично зруйноване. За все це йдуть великі бої. То наші зайдуть, зачистять, то їхні (солдати — ред.). Ворога там у рази більше за наших".

Водночас українська розвідка повідомляє, що російські війська будують підземні тунелі для безпечного пересування між позиціями.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Загострення ситуації навколо Гуляйполя

Як писав Главред, за словами майора ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, у Запорізькій області загострилася ситуація навколо Гуляйполя. Минулого тижня українські сили втратили командно-спостережний пункт одного з батальйонів, проте місто поки що не окуповане.

Ткачук також зазначив проблеми в організації оборони: покладати захист великого вузла лише на сили територіальної оборони було стратегічною помилкою після падіння Вугледара.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські медіа поширюють дезінформацію про нібито повне взяття стратегічно важливих міст Донеччини та Запоріжжя. Майор ЗСУ й політолог Андрій Ткачук розкрив реальну ситуацію на фронті.

Крім того, армія країни-агресорки Росії просунулась в Донецькій та Запорізькій областях. Успіхи ворога, зокрема, зафіксовано на Слов'янському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

