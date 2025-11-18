РФ атакувала Дніпро і Харківщину: є руйнування, загинула 17-річна дівчина

Через атаку російських дронів у Дніпрі кілька поїздів рушили із затримкою.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-dnepr-i-harkovshchinu-est-razrusheniya-pogibla-17-letnyaya-devushka-10716401.html Посилання скопійоване

Стали відомі наслідки атаки на Дніпро і Харківщину / Колаж: Главред, фото: t.me/suspilnednipro

Коротко:

Окупанти атакували Дніпро дронами

Армія РФ завдала ракетних ударів по м. Берестин

Увечері 17 листопада Дніпро опинився під атакою дронів, а по Харківщині окупанти завдали ракетного удару.

До слова, російські окупанти готують новий ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог активно проводить передислокацію бомбардувальників, а ударні дрони росіян уже фіксують над Україною. Детальніше читайте в матеріалі: Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою.

відео дня

Атака на Дніпро

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через атаку російських дронів у Дніпрі кілька поїздів рушили із затримкою. На вокзалі вибухова хвиля вибила кілька вікон, регіон частково знеструмлений.

Зокрема, внаслідок низки масованих обстрілів міста Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди:

31 Запоріжжя - Перемишль;

119 Дніпро - Холм.

"Пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 П'ятихатки - Дніпро впродовж усієї атаки перебували в укритті вокзалу та пошкоджень не зазнали", - ідеться в повідомленні.

Вибуховою хвилею вибито кілька вікон у вагонах і на вокзалі. Крім того, регіон частково знеструмлений, тож залізничники задіяли резервні тепловози - рух повністю відновлено.

Також через атаку пошкоджено будівлю редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського радіо Дніпра".

"Сталася пожежа, вилетіли вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі та дах. У момент атаки співробітників у редакції не було", - повідомляє Суспільне Дніпро.

Атака РФ на Харківщину

Окупаційна армія вдарила ракетами по місту Берестин Харківської області. Є постраждалі, загинула 17-річна дівчина.

"У лікарні померла 17-річна дівчина, яка дістала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на м. Берестин", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовані з вибуховими травмами. Серед постраждалих - 16-річний хлопець.

Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, у ніч на 17 листопада російська армія завдала двох ракетних ударів по Балаклії Харківської області. Під обстріл потрапила житлова забудова в центральній частині міста. За попередньою інформацією, внаслідок нічного ракетного удару по Балаклії загинуло троє людей.

Вранці в середу, 12 листопада, російські війська здійснили серію атак дронами-камікадзе по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, внаслідок трьох ударів пошкоджено цивільне виробниче підприємство і приватні будинки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред