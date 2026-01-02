Дональд Трамп накинувся на Джорджа Клуні - що зробив актор

Джордж Клуні має чітку позицію.

https://glavred.net/stars/donald-tramp-nabrosilsya-na-dzhordzha-kluni-chto-sdelal-akter-10728989.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп відповів Джорджу Клуні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дональд Трамп, Джордж Клуні

Коротко:

Трамп відреагував на нове громадянство Клуні

Що йому відповів актор

Президент США Дональд Трамп висловився про актора Джорджа Клу ні після новин про те, що він разом із дружиною Амаль Клуні отримав французьке громадянство.

Як повідомляє Variety, Трамп зробив заяву в Truth Social.

відео дня

"Хороші новини! Джордж і Амаль Клуні, два найгірших політичних прогностики всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, переживає серйозну проблему злочинності через їхнє абсолютно жахливе ставлення до імміграції, подібне до того, як це було за часів Сонного Джо Байдена", - зазначив президент США.

Джордж Клуні / фото: instagram.com, Джордж Клуні

Також Дональд Трамп пригадав, як Клуні закликав Джо Байдена відмовитися від президентських виборів.

"Клуні отримав більше розголосу за політику, ніж за свої дуже нечисленні й абсолютно посередні фільми. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто звичайним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці", - додав Трамп.

Дональд Трамп / фото: instagram.com, Дональд Трамп

Зазначимо, Джордж Клуні часто виступає з критикою президента США і підтримує Демократичну партію. Все ж актор відповів на образи з боку Трампа.

"Я повністю згоден із нинішнім президентом. Ми повинні знову зробити Америку великою. Ми почнемо в листопаді", - зазначив Джордж Клуні.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, відома акторка Наталка Денисенко показала святкування Нового року з новим обранцем Юрієм Савранським і сином від першого шлюбу з Андрієм Фединчиком. Як розповіла знаменитість на своїй сторінці в соцмережах, акторка вирушила подалі від міської метушні.

А також відома ведуча Марічка Падалко прокоментувала публікацію, в якій обговорювали чоловіків, які мають бронь від мобілізації.

Вас може зацікавити:

Про персону: Джордж Клуні Джордж Клуні - американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець і активіст. Широку популярність здобув після виходів телесеріалу "Швидка допомога" і фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним зі 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Володар премій Золотий глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), "Оскар" (2006, 2013), BAFTA (2013) і Премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред