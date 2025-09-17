Рус
Лавров вибухнув погрозами через намір Європи ввести свої війська в Україну

Анна Косик
17 вересня 2025, 13:15
Очільник МЗС Росії порівняв миротвоців окупантами.
Лавров, войска НАТО
У Росії натякнули європейцям, що їхні війська в Україні можуть бути атаковані окупантами / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, скріншот з відео

Що сказав Лавров:

  • Іноземні війська в Україні Росія сприйматиме за окупантів
  • Армія РФ вважатиме законними цілями миротворців з Європи

Представники 26 країн висловили готовність направити свої війська на Україну в рамках миротворчої місії, як однієї з гарантій безпеки. Однак країні-агресорці Росії така ініціатива не сподобалася.

Це стало відомо після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час круглого столу для закордонних послів, який присвятили питанню врегулюванню українського питання.

відео дня

В Росії назвали іноземні війська "окупантами"

Лавров сказав, що "так звані миротворці" на території України будуть по суті "окупаційними військами" та законними цілями для російських військових.

"Якщо якась частина України буде територією, де розміщуються так звані миротворці, і для цієї частини України діятимуть гарантії безпеки Заходу, заточені проти Російської Федерації, це означатиме лише одне, що Захід окупував, ще раз скажу, Україну", - додав він.

Росія живе за подвійними стандартами

Звернемо увагу, що за словами Лаврова, іноземні війська в Україні можна буде назвати окупаційними. В той же час, станом на сьогодні, у Молдові, а саме невизнаному Придністров’ї, залишаються російські "миротворці". Однак РФ не визнає окупацію частини Молдови та обговорює виведення своїх військ вже роками.

Придністров'я / Інфографіка: Главред

Чому Росія проти миротворців в Україні - думка аналітиків

Главред писав, що на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, Росія продовжує прямо відкидати розміщення будь-яких іноземних військ на території України в межах післявоєнних гарантій безпеки, щоб Київ у майбутньому не міг себе захистити від російських атак.

Миротворча місія в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що "коаліція рішучих" вирішила скоротити розмір військового контингенту, який буде відправлений в Україну після завершення війни. Причиною цього рішення стали обмежені ресурси та побоювання, що надмірна чисельність сил може бути сприйнята Москвою як провокація.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не в Кремлі вирішувати, чи може Україна на своїй території мати іноземні війська як гарантії безпеки.

Напередодні стало відомо, що уряд Німеччини вирішив, що для країни пріоритетом є фінансування та підтримка української армії, а не відправка військ на територію України.

Більше новин:

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

