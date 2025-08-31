Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Відправлення західних військ в Україну: в Німеччині різко змінили думку

Марія Николишин
31 серпня 2025, 15:08
265
Очікується, що ключовим елементом допомоги стане підтримка української армії.
Відправлення західних військ в Україну: в Німеччині різко змінили думку
Відправлення західних військ в Україну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • В Німеччині відклали розмови про розміщення західних військ в Україні
  • У разі перемир’я країна бачить свою роль у фінансовій та військовій підтримці України

Уряд Німеччини вирішив, що для країни пріоритетом є фінансування та підтримка української армії, а не відправка військ на територію України. Про це пише видання Bild.

Зазначається, що після саміту в Берліні за участю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського обговорювалася можливість направлення бундесверу для гарантування безпеки в Україні.

відео дня

Однак, канцлер Фрідріх Мерц та віце-канцлер Ларс Клінгбайль дійшли висновку, що про розміщення західних військ в Україні наразі не йдеться, особливо після того, як Дональд Трамп відмовився брати участь у такій місії.

"Через це дискусії про миротворчий мандат було відкладено. Навіть у разі досягнення перемир’я Німеччина бачить свою роль перш за все у фінансовій та військовій підтримці України", - кажуть джерела видання у німецькому уряді.

В Bild додають, що ключовим елементом допомоги стане підтримка української армії.

"ФРН готова взяти на себе частину виплат військовим після можливого припинення вогню, продовжити навчання українських військовослужбовців та сприяти розвитку українського оборонного виробництва разом із німецькими компаніями", - йдеться у повідомленні.

Західні війська в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що зараз обговорюється варіант із розміщенням на території України європейського військового контингенту, але це не гарантія безпеки, а сили стримування.

Він наголосив, що європейські війська не стоятимуть по лінії фронту і не виступатимуть військовим щитом для України.

Відправлення західних військ в Україну: в Німеччині різко змінили думку
Чисельність ЗС країн Європи / Інфографіка: Главред

Відправка військ в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, глава Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що питання направлення в Україну миротворців для забезпечення миру після припинення російської війни "все ще перебуває в зародковому стані".

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорив, що Польща готова підтримати союзників у разі ухвалення ними рішення направити військові контингенти до України, надавши необхідну інфраструктуру та логістику. Водночас польські військовослужбовці безпосередньо в місії участі не братимуть.

Водночас, міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з Росією.

Читайте також:

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Німеччини миротворча місія війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ГУР завдали масштабного удару по Криму - знищено стратегічні цілі росіян

ГУР завдали масштабного удару по Криму - знищено стратегічні цілі росіян

17:16Війна
Оточення під Добропіллям: у ЗСУ розкрили деталі зачистки росіян

Оточення під Добропіллям: у ЗСУ розкрили деталі зачистки росіян

16:27Україна
Росія отримала попередження від США щодо війни проти України - The Guardian

Росія отримала попередження від США щодо війни проти України - The Guardian

15:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжка

Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжка

Гороскоп на завтра 1 вересня: Левам - несподівана винагорода, Козорогам - ризик

Гороскоп на завтра 1 вересня: Левам - несподівана винагорода, Козорогам - ризик

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для України

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для України

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

WBO вимагає від Усика терміново пройти медогляд: у скандалі замішана Дорофєєва

WBO вимагає від Усика терміново пройти медогляд: у скандалі замішана Дорофєєва

Останні новини

17:30

Дівич-вечір у Нью-Йорку: Світоліна показала рідкісні кадри з мамою і донькою

17:27

РФ може влаштувати прорив на сотні кілометрів: з'явився тривожний прогноз

17:25

5 заборон, які не можна порушувати у церковне свято 1 вересня - прикмети

17:16

ГУР завдали масштабного удару по Криму - знищено стратегічні цілі росіянВідео

16:32

"Збити з пантелику": історія походження відомого виразу

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
16:27

Оточення під Добропіллям: у ЗСУ розкрили деталі зачистки росіян

16:22

У відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі виявили злоякісну пухлину

15:54

Підошва кросівок засяє за кілька хвилин: який побутовий предмет потрібно взятиВідео

15:53

З чого насправді роблять білий цукор - правда, яку знають не всіВідео

Реклама
15:42

Парадокс різноманіття — чому собаки такі різні, а коти майже однакові

15:41

Китайський гороскоп на завтра 1 вересня: Тиграм - роздратування, Зміям - брехня

15:29

Росія отримала попередження від США щодо війни проти України - The Guardian

15:28

На Парубія робили замах раніше: у Раді прокоментували справу про гучне вбивство

15:25

Дизайнерка Гасанова стала мамою - перші деталі

15:11

Чи закінчиться війна України та Росії у 2025 році - який нюанс стане вирішальним

15:08

Відправлення західних військ в Україну: в Німеччині різко змінили думку

14:42

У Путіна вибухнули заявою про продовження війниВідео

14:41

Якою була справжня назва тризуба в Київській Русі — історик здивував відкриттямВідео

14:24

Як пережити удар блискавки: науковий погляд на захист під час грози

13:47

Клуби диму та запах гару: в Московській області масштабно палає хімзаводВідео

Реклама
13:41

Татів малюк: чим Віталій Козловський із сином займаються у вільний час

13:31

Повний провал РФ на Донеччині: Зеленський анонсував нові "сюрпризи" для росіян

13:16

Аналог 5-ї статті НАТО або договір зі США: Ступак оцінив гарантії для України

12:56

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для УкраїниВідео

12:49

"Ми не спали від слова зовсім": Цимбалару розповіла про свій найскладніший період

12:46

З понеділка розжарить до +37: названо області України, де буде найспекотніше

12:37

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 вересня: Овнів підведе здоров'я, Дівам - стрес

12:20

Фінансовий гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня

12:15

Не лише сарана і томатна міль: з'явився новий небезпечний шкідник

11:51

"Це погана хвороба": 37-річний Соломка зробив зізнання про свою непридатність до служби

11:43

Провал літнього наступу РФ: в Генштабі рознесли заяви Герасимова

10:43

Чи сплять риби вночі: вчені розкрили таємницю підводних жителів

10:38

Росія може посилити удари по Україні найближчими тижнями: подробиці

10:38

Любовний гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня

09:59

Дружній вогонь по своїх: окупанти влаштували стрілянину на Херсонщині

09:42

Що насправді означає назва "Україна" та хто вперше її придумав — розкрито секретВідео

09:26

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Дівам - скандал, Водоліям - велика покупка

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 серпня (оновлюється)

09:04

РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталіВідео

08:55

У Путіна почали кампанію проти України: у США розкрили деталі

Реклама
08:39

Карта Deep State онлайн за 31 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:50

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

06:10

Коли закінчиться війна: що затіяла РосіяПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з кравчинею за 31 секунду

05:31

Як прибрати бризки олії під час смаження: лайфхаки, які змінять життя назавжди

04:35

Що означає "тютілька в тютільку": небагато українців знають правильну відповідьВідео

03:30

Як приготувати справжню домашню сметану: кулінар поділився легким рецептомВідео

02:36

Гороскоп на завтра 1 вересня: Левам - несподівана винагорода, Козорогам - ризик

01:13

Шкільна головоломка "зірвала мозок" математикам: знайдіть число за 15 секунд

00:19

Літній наступ РФ з тріском провалився: в ЗСУ розповіли про фіаско орди Путіна

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти