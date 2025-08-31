Відправлення західних військ в Україну: в Німеччині різко змінили думку

Очікується, що ключовим елементом допомоги стане підтримка української армії.

Відправлення західних військ в Україну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

В Німеччині відклали розмови про розміщення західних військ в Україні

У разі перемир’я країна бачить свою роль у фінансовій та військовій підтримці України

Уряд Німеччини вирішив, що для країни пріоритетом є фінансування та підтримка української армії, а не відправка військ на територію України. Про це пише видання Bild.

Зазначається, що після саміту в Берліні за участю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського обговорювалася можливість направлення бундесверу для гарантування безпеки в Україні.

Однак, канцлер Фрідріх Мерц та віце-канцлер Ларс Клінгбайль дійшли висновку, що про розміщення західних військ в Україні наразі не йдеться, особливо після того, як Дональд Трамп відмовився брати участь у такій місії.

"Через це дискусії про миротворчий мандат було відкладено. Навіть у разі досягнення перемир’я Німеччина бачить свою роль перш за все у фінансовій та військовій підтримці України", - кажуть джерела видання у німецькому уряді.

В Bild додають, що ключовим елементом допомоги стане підтримка української армії.

"ФРН готова взяти на себе частину виплат військовим після можливого припинення вогню, продовжити навчання українських військовослужбовців та сприяти розвитку українського оборонного виробництва разом із німецькими компаніями", - йдеться у повідомленні.

Західні війська в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що зараз обговорюється варіант із розміщенням на території України європейського військового контингенту, але це не гарантія безпеки, а сили стримування.

Він наголосив, що європейські війська не стоятимуть по лінії фронту і не виступатимуть військовим щитом для України.

Чисельність ЗС країн Європи / Інфографіка: Главред

Відправка військ в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, глава Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що питання направлення в Україну миротворців для забезпечення миру після припинення російської війни "все ще перебуває в зародковому стані".

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорив, що Польща готова підтримати союзників у разі ухвалення ними рішення направити військові контингенти до України, надавши необхідну інфраструктуру та логістику. Водночас польські військовослужбовці безпосередньо в місії участі не братимуть.

Водночас, міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з Росією.

