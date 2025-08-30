Рус
Захід відправить в Україну менше іноземних військових через Путіна - ЗМІ

Руслана Заклінська
30 серпня 2025, 19:24
"Коаліція рішучих" скоротить військовий контингент для України.
"Коаліція рішучих" скоротить військовий контингент для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Коротко:

  • Кількість військових НАТО, яких планують відправити в Україну, скоротили
  • Причина - брак ресурсів і побоювання спровокувати РФ
  • Військових інструкторів, ймовірно, розмістять на нових базах на заході України

"Коаліція рішучих" вирішила скоротити розмір військового контингенту, який буде відправлений в Україну після завершення війни. Причиною цього рішення стали обмежені ресурси та побоювання, що надмірна чисельність сил може бути сприйнята Москвою як провокація. Про це пише на The Telegraph.

За даними видання, раніше обговорювалося розгортання приблизно 30 тисяч європейських військових. Проте, як розповіли джерела, цю цифру скоротили.

"Джерело додало, що ця цифра, судячи з усього, була зменшена через брак ресурсів і побоювання, що в очах Путіна вона може здатися (занадто великою - Главред)", - йдеться в матеріалі.

Бажання приєднатися до розгортання своїх військових висловили десятки країн, серед яких Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, країни Балтії та Скандинавії.

Найбільш імовірним сценарієм, за даними видання, є переведення військових інструкторів на нові бази на заході України. Такий підхід дозволить прискорити процес підготовки кадрів, переозброєння та перебудови Збройних Сил України.

Ідея розгортання інструкторів у західних регіонах вперше прозвучала у 2024 році. Тоді відправити війська запропонував президент Франції Еммануель Макрон, але тодішній президент США Джо Байден відхилив пропозицію. У 2025 році ініціатива знову стала актуальною під тиском нового президента США Дональда Трампа, який закликає розробити мирний план як додатковий стримуючий фактор проти можливої агресії Росії.

За планами коаліції, разом із французькою місією на захід України, найімовірніше буде перенесено й навчальну програму Великобританії Operation Interflex, що дозволить максимально ефективно підготувати українських військових і забезпечити координацію з міжнародними партнерами.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки може отримати Україна

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що Захід не надасть Україні гарантій безпеки рівня 5 статті НАТО, які передбачають спільну участь у війні. За його словами, навіть договори про військову допомогу не гарантують захисту - прикладом є Польща у 1939 році.

"Ніхто - ні США, ні Європа - не дасть нам таких гарантій безпеки, які будуть мати на увазі, що вони будуть воювати разом із нами. Слова, які зараз звучали - "дамо Україні гарантії безпеки на рівні 5 статті Статуту НАТО, але без членства в Альянсі", були красивою ідеєю Джорджі Мелоні, прем'єр-міністра Італії. Але все-таки пропонується дещо інше, це не 5 стаття Статуту НАТО", - сказав Фесенко в коментарі Главреду.

За його словами, для України важливо, щоб гаранти надавали зброю, підтримували санкції проти Росії та забезпечували економічну й політичну допомогу. Присутність європейського військового контингенту, навіть символічна, підвищить політичну безпеку та сигналізуватиме Росії про можливу участь країн НАТО у разі нападу, а основним стримуючим фактором залишаються поставки зброї.

Відправка військ НАТО в Україну - новини за темою

Нагадаємо, глави збройних сил США та низки європейських країн 21 серпня представили радникам з національної безпеки варіанти гарантій безпеки для України. Обговорення тривали у Вашингтоні з 19 по 21 серпня за участю США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України.

За даними джерел, європейські країни нададуть основну частину гарантій безпеки Україні, а роль США ще визначається. Один із варіантів передбачає розгортання європейських військ в Україні під командуванням США, а також можливу повітряну підтримку та постачання систем ППО.

Згодом глава Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що питання направлення миротворців в Україну після війни ще перебуває на початковому етапі. Обговорюється об’єднання сил під керівництвом Лондона та Парижа для супроводу нормалізації ситуації в Україні

Як повідомляв Главред, Польща готова підтримати союзників у разі відправки військ до України, забезпечивши інфраструктуру та логістику, але польські солдати безпосередньо в місії участі не братимуть. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що пріоритетом залишається захист східного флангу НАТО та безпека на кордоні з Білоруссю.

Читайте також:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО миротворцы миротворча місія війна Росії та України
