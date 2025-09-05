Рус
Гарантії та іноземні війська: в ISW розкрили, чого дійсно боїться Путін

Марія Николишин
5 вересня 2025, 10:01
1408
Росія хоче мати право вето на будь-які західні гарантії безпеки для України.
Гарантії та іноземні війська: в ISW розкрили, чого дійсно боїться Путін
РФ проти іноземних військ в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • РФ відмовляється від західних гарантій безпеки для України
  • Зокрема, Кремль проти розміщення іноземних військ на території України
  • Росія демонструє відданість досягненню своїх початкових воєнних цілей

Країна-агресор Росія продовжує прямо відкидати розміщення будь-яких іноземних військ на території України в межах післявоєнних гарантій безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що речниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Марія Захарова заявляла про те, що РФ не обговорюватиме "будь-яке іноземне втручання у питання безпеки" в Україні "в будь-якій формі та в будь-якому форматі".

відео дня

Вона наголошувала, що таке розгортання іноземних військ є "принципово неприйнятним", а тому Москва "категорично відкидає будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО".

Водночас, речник Кремля Дмитро Пєсков говорив, що Росія "негативно ставиться" до європейських пропозицій щодо гарантій безпеки для України та сприйматиме розгортання європейських сил у післявоєнній Україні як розширення присутності НАТО.

"Ці неодноразові відмови Кремля від західних гарантій безпеки є частиною закликів Росії мати право вето на будь-які західні гарантії безпеки для України", - наголосили аналітики.

В ISW додали, що Росія також раніше намагалася запровадити суворі обмеження на чисельність українських військових у проєкті Стамбульської мирної угоди 2022-го. Окрім того, Москва зазначила, що продовжує розглядати проект Стамбульського договору 2022 року як основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

"Росія неодноразово демонструвала свою відданість досягненню своїх початкових воєнних цілей, включаючи скорочення чисельності українських військових таким чином, щоб Україна не могла захистити себе від майбутніх російських атак", - йдеться у звіті.

Гарантії та іноземні війська: в ISW розкрили, чого дійсно боїться Путін
Чисельність ЗС країн Європи / Інфографіка: Главред

Чи готовий Путін закінчувати війну

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що в Росії є люди і в елітах, і серед військових, які не хочуть припинення війни, але якщо Путін скаже, що війна закінчується, то вони це підтримають.

"Тож усе впирається в рішення Путіна. Якщо Трамп на Путіна подіє, тоді він на це піде. Якщо Путін діятиме більш раціонально, зокрема заради Трампа, шанс на припинення війни буде", - наголосив він.

Відправлення іноземних військ в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не в Кремлі вирішувати, чи може Україна на своїй території мати іноземні війська як гарантії безпеки. Він висловив здивування, чому Європу взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що європейські столиці працюють над конкретними планами можливого розгортання військ в Україні після завершення конфлікту, і ці заходи отримають повну підтримку з боку США.

Водночас, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що станом на 4 вересня вже 26 країн заявили про готовність відправити військових в Україну або підтримати таку місію.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворча місія Володимир Путін війна Росії та України Інститут вивчення війни
