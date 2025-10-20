Росіяни вже в центрі Куп'янська: в DeepState заявили про вирішальні тижні для міста

Сили оборони України ведуть стабілізаційні дії, щоб не допустити просування ворога на південь міста, ситуація в місті складна, вказують аналітики.

В DeepState заявили про вирішальні тижні для Куп'янська / Колаж: Главред, фото: УНІАН, DeepState map

Про що повідомляє DeepState:

Росіяни змогли просунутись в центрі Куп'янська

Сили оборони проводять стабілізаційні заходи

Доля міста вирішиться в найближчі тижні

Російські окупаційні війська в Куп’янську на Харківщині розширили контроль у центральній частині міста. Ситуація залишається напруженою — групи, що проникали до міста протягом останніх чотирьох тижнів, наростили кількість піхоти та намагаються просунутися в його південну частину. Про це повідомляє аналітична група DeepState.

Зазначається, що Сили оборони неодноразово знищували ворога в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки. Кінцева мета противника — інфільтруватися до переправи в Куп’янську-Вузловому.

"На щастя, над містом працює велика кількість українських пілотів, що зменшує наступальний потенціал противника. Тим не менш, кількість росіян у місті є суттєвою. В центрі проводяться стабілізаційні дії, тому можливо спецпризначенці щось та й опублікують, але ці дії носять рейдовий характер — не дати накопичитися і рухатися. Найближчі тижні стануть вирішальними для долі Куп'янська. Або Сили Оборони України знайдуть резерви для стабілізаційних дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти", - йдеться у повідомленні.

Водночас DeepState відзначає, що на східному березі Осколу ситуація залишається відносно стабільною. Ворог діє уздовж залізниці поблизу Степової Новоселівки, але, ймовірно, у ближчій перспективі не зможе досягти значних успіхів, за умови утримання Куп’янська.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація на Куп'янському напрямку - думка експерта

Як писав Главред, район Куп’янська на Харківщині є одним із найскладніших для Сил оборони України. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

Він підкреслив, що противник не припиняє спроб повністю захопити місто і бої тривають безпосередньо в його межах. Хоча окупанти просуваються повільно, їхні наміри залишаються незмінними.

За словами Селезньова, для росіян критично важливо взяти під контроль не лише Куп'янськ, а й Куп'янськ-Вузловий через його логістичне значення.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, диверсійно-розвідувальна група російських військ днями прорвалася до центру Покровська. Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ України.

Водночас під Добропіллям російська армія втратила близько 10 тисяч окупантів. Крім того, там утворилися дві зони оточення, з яких ворог не може вирватися. Про це The Economist розповів підполковник Арсен "Лемко" Димитрик із першого корпусу Нацгвардії.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами повідомив про поточну ситуацію на фронті. За його словами, російських військ біля Лиману немає, а на напрямку Дніпропетровщини спостерігаються успіхи. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів, що ситуація у Куп’янську покращується, однак у районі Покровська залишається складною.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

