Куп’янськ під загрозою: відомо, чи є ризик повної окупації міста

Оглядач також розповів, до чого може або призвести тактика ворога.

Ситуація в Куп’янську / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Головне із заяви оглядача:

Купʼянськ повністю не окупований

ЗСУ знищують малі піхотні групи окупантів

Ситуація в місті дуже складна

Інформація про повну окупацію Куп’янська російськими військами не відповідає дійсності. Навіть про частковий контроль міста ворогом наразі говорити зарано. Про це заявив військовий оглядач Богдан Мірошников.

"Купʼянськ повністю не окупований. І навіть наполовину не окупований. Те, що ворожі групи шастають ледь не по всьому правому берегу міста — явище недостатнє для того, щоб казати про контроль правого берега з боку ворога", - наголосив він. відео дня

За його словами, малі піхотні групи окупантів регулярно виявляються та знищуються силами оборони.

"Та й чи можна назвати контролем, коли півтора окупанта ведуть кругову оборону приватного будинку?", - зауважив оглядач.

На його думку, подібна тактика ворога може або призвести до закріплення позицій у разі підходу підкріплення, або завершитися ліквідацією групи загарбників.

"Ситуація в місті дуже складна. Але до повної окупації міста ще далеко. ЗСУ треба підтримувати, а не критикувати. Хлопці, які залучені до оборони міста, роблять це на морально-вольових", - підсумував Мирошников.

Чи мають окупанти успіхи в Куп'янську

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявляв, що наразі українські військові працюють над локалізацією та ліквідацією російських угруповань, які потрапили на північ Куп'янська.

На його думку, росіяни й надалі намагатимуться прорвати українську оборону, але Куп'янськ, щонайменше в короткостроковій перспективі, їм не по зубах.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий аналітик Павло Лакійчук сказав, що стратегічний наступ армії країни-агресора Росії на Донеччині триває. Найважчі бої відбуваються довкола Покровська, але найбільш гаряче на півночі від міста.

В DeepState говорили, що російська армія захопила три населені пункти на Донеччині. Йдеться про Перебудову, Комар та Мирне, що розташовані на Новопавлівському напрямку.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та ексречник Генштабу Владислав Селезньов заявив, що район Куп’янська Харківської області наразі є одним із найскладніших для Сил оборони України.

Про персону: Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

