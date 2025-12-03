"Туристичний візит, а не шлях до миру": у Sky News заявили про провал місії Віткоффа в РФ

Країна-агресор Росія впевнена, що може диктувати умови.

https://glavred.net/world/turisticheskiy-vizit-a-ne-put-k-miru-v-sky-news-zayavili-o-provale-missii-uitkoffa-v-rf-10720811.html Посилання скопійоване

Росія та США домовилися не розголошувати подробиць переговорів у Москві / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Короткі тези:

Переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним не наблизили завершення війни

Візит був "більше туристичним, ніж миротворчим"

Москва хоче повернутися до власного 28-пунктного "мирного плану"

Переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі 2 грудня, схоже, не наблизили завершення російсько-української війни. Про безрезультатні переговори розповів московський кореспондент Sky News Айвор Беннет.

За його словами, у Москві посланців Трампа зустрічали як VIP-персон. Для них росіяни організували кортеж з аеропорту та обід у "мішленівському" ресторані. Також Віткофф і Кушнер встигли погуляти на Красній площі.

відео дня

"Здавалося, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер ішли радше туристичною стежкою, ніж шляхом до миру", - зазначив Беннет.

Трамп і Кушнер погуляли Москвою / скріншот

"Через більш ніж шість годин після прибуття в Росію вони нарешті приступили до справи в Кремлі. І до того моменту вже стало зрозуміло, що єдине, заради чого вони приїхали до Москви, їм там не запропонують: згоду Росії на їхній останній мирний план", - додав журналіст.

Кореспондент Sky News заявив, що Росія хоче повернутися до 28-пунктного мирного плану, який враховує вимоги Москви. І в Кремлі впевнені, що мають право диктувати умови через ситуацію на полі бою.

"Не випадково, що напередодні візиту делегації США до Москви Росія оголосила про начебто захоплення Покровська, ключової стратегічної цілі в Донецькій області. Це було послання, покликане затвердити домінування Росії та, як наслідок, посилити її вимоги, а не послабити їх", - йдеться в матеріалі.

Беннет також назвав ще одну причину, через яку Путін не збирається йти на будь-які компроміси. Він може вважати, що інтереси США і Росії збігаються. І Москва, і Вашингтон, на переконання диктатора, прагнуть до встановлення тісніших стосунків між двома країнами, що може статися тільки після закінчення війни.

"Під час цього процесу США раз по раз займали позицію, що сприяє Москві. Те, як ведуться ці переговори, - лише останній приклад. Американці змушують українців приїжджати до них - спочатку до Женеви, потім до Флориди. Що стосується Москви, то тут усе навпаки. Віткофф радий пройти довгий нічний шлях, а потім довго чекати аудієнції у Путіна. Знову і знову в цьому процесі США за замовчуванням займають позицію, яка сприяє Москві", - зазначає Беннет.

"Усе це створює враження, що, коли справа стосується Росії, США вважають за краще умиротворяти, а не чинити тиск", - додав він.

За даними Кремля, Росія та США домовилися не розголошувати подробиць учорашніх переговорів у Москві.

"Сумніваюся, що Володимир Зеленський сповнений надій", - резюмував кореспондент.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Переговори Путіна і Віткоффа 2 грудня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, 2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, крім початкового американського мирного плану.

Путін змусив Віткоффа і Кушнера очікувати переговорів у Кремлі протягом трьох годин. Подробиці зустрічі в Москві 2 грудня розкрило видання Politico.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, чи розглядають зараз можливість запровадження тимчасового "новорічного перемир'я" в зоні бойових дій.

Чому Путіну не вигідне завершення війни: думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що завершення війни стане для глави РФ Володимира Путіна куди більш серйозним випробуванням, ніж її продовження. Із закінченням бойових дій зникає "наркотик", який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики.

За його словами, якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступи до інформації, якості медицини та освіти.

"І з'ясовується, що після війни справи у Путіна значно гірші, ніж до", - сказав Орєшкін в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Орєшкін Дмитро Борисович Орєшкін - російський політолог, політичний географ і публіцист, який народився 27 червня 1953 року в Москві. Закінчив географічний факультет МДУ 1975 року і 1979-го захистив кандидатську дисертацію в Інституті географії РАН. Довгий час працював у цьому інституті, займаючись тематикою природних процесів і картографування. На тлі протестів у Росії 2011-2012 років став одним із найбільш цитованих незалежних політичних аналітиків. Останніми роками Дмитро Орєшкін виступає в російських і зарубіжних ЗМІ, коментуючи внутрішню політику, війну проти України, економічні та соціальні процеси. Послідовно і відкрито виступає проти російської агресії проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред