Обговорювали кілька планів: перші заяви Кремля після завершення переговорів

Руслан Іваненко
3 грудня 2025, 00:08
193
Путин, мирный План, Переговоры
/ Колаж: Главред, фото: скріншот, Білий дім

Зустріч президента Росії Володимира Путіна та спеціального представника США Стіва Віткоффа завершилася після майже п’яти годин переговорів, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Після зустрічі Віткофф залишив Кремль та прибув до американського посольства у Москві.

Радник Путіна Юрій Ушаков охарактеризував переговори як:

відео дня

"конструктивні, вкрай корисні і змістовні".

За його словами, Путін отримав кілька планів, а не лише 28 пунктів, і сторони обговорювали "суть плану США, а не конкретні пропозиції", а також перспективу довготривалого мирного врегулювання в Україні.

Ушаков додав:

"Представники президента США передали Путіну привіт та найкращі побажання від Трампа".

Водночас компроміси поки що не знайдені, і про зустріч лідерів Росії та США наразі не йдеться.

"Компроміси поки що не знайдені, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується", — зазначив Дмитро Ушаков, коментуючи переговори Віткоффа, Джареда Кушнера та Путіна."З чимось готові погодитися. Щось викликало критику. Але відбулася корисна дискусія".

Сторони домовилися не розголошувати суть переговорів, але Росія готова погоджуватися з певними пунктами плану США та продовжувати спільну роботу у напрямку досягнення миру.

Новина доповнюється . . . . .

