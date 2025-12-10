Чи працює Віткофф на Росію - в РНБО розповіли про цікавий нюанс у переговорах

Американські спецслужби та розвідувальні органи, які є ледь не найкращими у світі не допустили б проникнення російського агента, зазначив Коваленко.

В РНБО відповіли, чи є Віткофф російським агентом / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Віткофф має схожий світогляд з росіянами

Спецпредставник США не є агентом Росії

Стів Віткофф проводить перемовини з Кремлем щодо завершення війни від імені Сполучених Штатів. Попри те, що його позиція щодо мирного врегулювання подекуди збігається з баченням Москви, йдеться лише про його власні погляди, тому припущення про можливу роботу на користь Росії є безпідставними. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, дійсно траплялось, що Віткофф повторював тези російської пропаганди, однак це радше відображення його особистого світогляду, який подекуди перегукується з російським.

"Впевнений, що він – не агент. Я вважаю, що американські розвідувальні служби та служби безпеки та оборони є ледь не найкращими в світі. Вони б не пропустили російського агента", – сказав Коваленко.

Він також зазначив, що певні збіги у поглядах можуть бути й між Кремлем і Вашингтоном, особливо щодо Європи. Подібну позицію може поділяти й Пекін, оскільки, за його словами, надто сильна Європа не вигідна нікому.

Спецпредставники Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Чому росіяни ведуть переговори лише з США - думка експерта

Як писав Главред, заяви Кремля про те, що Росія нібито веде переговори лише зі США, фактично підтверджує, що Україну та країни Європи усунули від цього процесу. На це звернув увагу політичний аналітик, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Він пояснив, що формат прямих контактів із Вашингтоном вигідний російському керівництву з іміджевої точки зору, оскільки підсилює образ "величі", який Путін намагається нав’язати власному суспільству. Водночас у цьому є й суто практичний розрахунок.

За його оцінкою, доки між Росією та США не буде досягнуто певних домовленостей, залучення України чи Європи не має сенсу, адже їхні позиції давно відомі та зафіксовані. Ба більше, ці позиції можуть не сприяти зближенню Москви й Вашингтона, а навпаки — стати перешкодою для реалізації їхніх домовленостей.

Злив переговорів помічника Путіна Ушакова і Віткоффа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Стів Віткофф у жовтні провів телефонні перемовини з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, під час яких підказував, як ефективніше подати російські пропозиції щодо так званої мирної угоди Дональду Трампу. Про це повідомило агентство Bloomberg, оприлюднивши стенограму розмови.

У матеріалі йдеться про обставини підготовки плану щодо завершення війни в Україні. З оприлюдненого запису випливає, що Віткофф фактично радив Ушакову, як забезпечити прихильне сприйняття ініціатив з боку Трампа, а також пропонував організувати окремий дзвінок напередодні запланованого візиту Володимира Зеленського до Білого дому.

Дональд Трамп, коментуючи публікацію Bloomberg, заявив, що не вбачає нічого незвичайного в діях свого спецпредставника, назвавши такі контакти звичною практикою і частиною ділових процесів.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

