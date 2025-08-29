Рус
Кількість загиблих у Києві зросла: влада розкрила масштаби нічного удару

Руслан Іваненко
29 серпня 2025, 02:05
Тимур Ткаченко повідомляє про загиблих та пошкоджені лікарні, школи та житлові будинки в столиці.
Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу та шукати зниклих людей / Коллаж: Главред, фото: ДСНС

  • Кількість загиблих у Києві зросла до 23 осіб
  • Рятувальна операція триває після нічного обстрілу столиці

У Києві триває масштабна рятувальна операція після нічного удару російських окупаційних військ. Кількість загиблих продовжує зростати.

"Продовжують надходити трагічні звістки з Дарницького району. Вже відомо про 22 загиблих. Рятувальна операція триває", – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко о 23:00.

Руйнування та пошкодження інфраструктури

Внаслідок обстрілів пошкоджено 225 житлових будинків, а також нежитлову забудову, гаражі, двори та громадські будівлі по всій столиці. Районні адміністрації зафіксували понад 5400 вибитих вікон, з яких майже 4 тисячі – у Голосіївському районі.

Дії рятувальників та комунальних служб

До ліквідації наслідків залучено майже 800 рятувальників та 162 одиниці техніки. Спільно з комунальними службами ДСНС вивезла з місць пошкоджень понад 2060 кубометрів сміття та уламків.

"На основній локації в Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи, продовжуватимуться всю ніч. Є люди, з якими немає звʼязку з часу атаки. Тому, на жаль, кількість підтверджених загиблих зростатиме. Вже відомо про 4 загиблих дітей, найменшій – лише два рочки", – додав Ткаченко.

Цілі обстрілів та постраждалі об’єкти

Очільник КМВА також підкреслив, що прицільними ударами по житлових будинках, освітніх закладах, дипломатичних установах та лікарнях Росія демонструє своє "прагнення до миру". Сьогодні окупанти пошкодили Феофанію та обласну лікарню у Подільському районі.

Оновлені дані

Оновлено: за даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, станом на 01:27 кількість загиблих у Києві зросла до 23 осіб.

Мета масових атак – думка експерта

Росія продовжує застосовувати тактику ракетно-дронових атак, спрямованих на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України. Про це в ефірі Українського Радіо зазначив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, під нічними ударами опинилися не лише Київ, а й інші регіони країни.

"Вночі вся країна була червоною на моніторингових ресурсах, що відслідковують рух російських ракет і дронів. Це свідчить про продовження тактики ракетного терору з боку РФ, спрямованої на максимальне руйнування енергетичної інфраструктури. За кілька днів настане опалювальний сезон, і руйнування енергосистеми загрожує квартирам без світла, тепла та зв’язку. Це безумовно серйозний виклик для країни", – підкреслив Селезньов.

Удари Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Наслідки атаки також зафіксовано на більш ніж 20 локаціях у різних районах.

Крім того, під ворожою атакою опинилися Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Прес-секретар ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев'ятеро осіб. За її словами, поки невідомо, чи перебували ці люди в будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

