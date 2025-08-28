Під удар РФ потрапили п'ять міст і три області: усі подробиці нічної атаки на Україну

Атака дронів тривала понад 11 годин 30 хвилин. Ракетна атака тривала 3 години 5 хвилин.

РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні в ніч на 28 серпня 2025 року / Колаж: Главред, фото: УЗ, t.me/Klymenko_MVS

Коротко:

РФ вдарила по Україні дронами, крилатими ракетами та балістикою

Під ударом опинилися п'ять міст і три області

Росіяни атакували парк поїздів Інтерсіті+

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Як пише моніторинговий канал monitor, ворог застосував:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95МС із району Саратовської області РФ;

аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал";

балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М"/KN-23, запущені з Брянської та Воронезької областей РФ;

ударні БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера", ін.

Атака дронів тривала понад 11 годин 30 хвилин - з 19:30 27 серпня. Ракетна атака тривала 3 години 5 хвилин - з 02:58 по 06:03.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Київська область

У Київській ОВА повідомили, що регіон був атакований дронами, крилатими ракетами, балістикою. Під ударом опинилися звичайні мирні населені пункти.

У Фастівському районі чоловік 33 років отримав різані рани грудної клітки та правої гомілки. Його госпіталізовано до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Наслідки атаки вже фіксуються у двох районах регіону. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок і квартиру. Також приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

Вінницька область

Перший заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна розповіла, що вночі РФ атакувала критичну інфраструктуру регіону. Внаслідок влучання в об'єкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

В області ударом росіян пошкоджено житлові будинки. Відповідні служби проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Інформації про постраждалих немає.

Запорізька область

На світанку 28 серпня в Запоріжжі та області прогриміли вибухи - РФ завдала ракетного удару.

Російська окупаційна армія атакувала підприємство.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни атакували одне з підприємств міста. Унаслідок удару сталася пожежа.

РФ завдала удару по парку поїздів Інтерсіті+

Уночі 28 серпня армія РФ завдала удару по парку поїздів "Укрзалізниці". Спалахнула пожежа, пошкоджено рухомий склад.

"Цієї ночі російські війська завдали цілеспрямованого удару по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом опинився, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Завдяки злагодженим діям залізничників - працівників депо - загоряння на об'єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво пошкоджено", - повідомляє УЗ у Telegram.

Працівники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих.

Під удар РФ потрапив парк швидкісних поїздів / Фото: t.me/UkrzalInfo

В УЗ роблять усе можливе, щоб максимальна кількість поїздів вийшла в рейси.

"Жоден рейс не буде скасовано: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки будемо інформувати, адже також триває відновлення пошкодженої інфраструктури", - ідеться у повідомленні.

Через пошкодження інфраструктури залізничного вузла в Козятині низка поїздів ще слідує за зміненим маршрутом.

Масований удар РФ по Києву - головне

Як писав Главред, у ніч на 28 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву.

Наслідки атаки зафіксовано більш ніж на 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

На столичній Дарниці ворожа ракета знищила під'їзд п'ятиповерхівки. Під завалами можуть перебувати щонайменше три людини.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 06:22 відомо про чотирьох загиблих, серед яких двоє дітей, і понад 20 поранених.

За його словами, рятувально-пошукові операції - в активній фазі. Оперативна обстановка динамічно змінюється. До гасіння пожеж залучили авіацію.

