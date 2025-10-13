Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ відкинули росіян на Донбасі: є успіхи біля чотирьох населених пунктів

Анна Ярославська
13 жовтня 2025, 08:45
594
Збройні сили України провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області.
Карта глибокої держави, ВДУ
Українські війська провели успішний контрнаступ на Донеччині / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, deepstatemap.live

Коротко:

  • ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області
  • Окупанти були відкинуті в районах чотирьох населених пунктів
  • Ворог частково просунувся в Кучеровому Яру та біля Шахового

Сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів.

Як повідомив моніторинговий канал DeepState увечері 12 жовтня, українським військовим удалося відтіснити російських окупантів у районах населених пунктів Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр і Новопавлівка на Покровському напрямку.

відео дня

Водночас ситуація на цих ділянках залишається вкрай складною.

Російські війська, попри втрати, продовжують штурмові дії і змогли просунутися безпосередньо в Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Карта deepstatemap.live
Карта deepstatemap.live

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

ЗСУ відкинули росіян на Донбасі: є успіхи біля чотирьох населених пунктів
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

Окупанти зазнають значних втрат. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1 140 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 232 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Втрати армії Рф за добу
Втрати армії Рф за добу / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Збройні Сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Сили оборони України продовжують контрнаступ у районі Добропілля Донецької області та в районі Оріхова Запорізької області. На Запоріжжі українські воїни просунулися на понад три кілометри. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія готується до наступу на Дніпропетровську область. РФ перекидає війська з-під Покровська. Про це заявив OSINT-аналітик Unit Observer.

Чому армія РФ активізувалася на фронті: думка експерта

Майор запасу НГУ Олексій Гетьман заявив, що армія країни-агресора Росії активізувала бойові дії на Донбасі не через погіршення погоди. Ймовірно, перед окупантами поставили новий дедлайн.

"Горить черговий дедлайн, найімовірніше. Тому що розраховувати, що вони поспішають до того, як підуть щільні... Хоча ось уже тиждень іде дощ із невеликими перервами, ґрунт там і так уже досить важкий. Але на це навряд чи б командири високого ґатунку чи середньої ланки звертали увагу, для них люди як витратний матеріал", - сказав він в ефірі Еспресо.

На його думку, для росіян більшу вагу має певний дедлайн, поставлений вищим керівництвом, ніж складнощі через погану погоду.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У РФ почалися проблеми з набором у війська, у Путіна залишилося два варіанти - ISW

У РФ почалися проблеми з набором у війська, у Путіна залишилося два варіанти - ISW

08:36Війна
Заграву видно за десятки кілометрів: у Феодосії горить нафтобаза після атаки дронів

Заграву видно за десятки кілометрів: у Феодосії горить нафтобаза після атаки дронів

07:35Війна
"Росії це не потрібно": Трамп пригрозив Путіну передати Україні ракети Tomahawk

"Росії це не потрібно": Трамп пригрозив Путіну передати Україні ракети Tomahawk

07:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Українців почали штрафувати за будинки в селі – можна "влетіти" на мільйон

Українців почали штрафувати за будинки в селі – можна "влетіти" на мільйон

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

Китайський гороскоп на сьогодні 13 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - зміни

Китайський гороскоп на сьогодні 13 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - зміни

Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 жовтня: Терезам - зміни, Дівам - можливість

Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 жовтня: Терезам - зміни, Дівам - можливість

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Останні новини

09:43

Удари України по енергетиці РФ: Жданов розкрив позицію Трампа

09:43

Відключення світла в Україні - графіки на 13 жовтня (оновлюється)

09:31

У РФ "взялися" за дітей Алли Пугачової - що сталося

09:29

Чому Путін раптом згадав зустріч на Алясці?Погляд

09:24

Найвідданіші та незабутні: найкращі супутниці серед знаків зодіаку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:10

"Вона сказала "так": відомий український шоумен здивував весіллям

08:45

ЗСУ відкинули росіян на Донбасі: є успіхи біля чотирьох населених пунктів

08:36

У РФ почалися проблеми з набором у війська, у Путіна залишилося два варіанти - ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 13 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:35

Заграву видно за десятки кілометрів: у Феодосії горить нафтобаза після атаки дронів

07:01

"Росії це не потрібно": Трамп пригрозив Путіну передати Україні ракети TomahawkВідео

06:20

Чи готова Україна до максимального повітряного терору цієї зими?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

05:00

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

04:36

За кілька кроків до: принц Гаррі стикнувся з небезпекою для життя

03:33

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Овнам - підлість, Терезам - грандіозні зміни

02:31

Один симптом - сигнал великої тривоги: коли негайно потрібно йти до лікаря

01:30

Поцілунки під місяцем: Соломія Вітвіцька похвалилася романтикою з коханим

00:50

Татусева колискова: щаслива Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового

00:12

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

Реклама
12 жовтня, неділя
23:56

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025: названо ім'я переможцяВідео

22:46

Зеленський зробив гучну заяву про Tomahawk і завершення війни в УкраїніВідео

22:16

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

22:08

Окупанти атакують Харків: у місті пролунала серія гучних вибухів вибухів

22:02

Гривня готує сенсацію: хто з видатних українців з’явиться на купюрі 5000 грн

21:57

Яка різниця між білими та синіми знаками міст - колір повністю змінює правилаВідео

21:53

Ребров відповів на питання про Грецію та заінтригував несподіваною заявою

21:16

"Нарєчіє" і "штучна мова": як відповідати на російські міфи про українську мову

21:05

Трамп назвав "український імпічмент" великим обманом і вимагає розслідування

21:02

"За це доведеться заплатити": Макрон зробив жорстке попередження Росії

20:40

Росія готує новий удар по Україні та ЄвропіПогляд

20:17

Чому 13 жовтня не можна кликати в дім гостей: суворі прикмети, які не можна порушувати

20:13

ЗСУ відвоювали понад 3 км землі: Зеленський розкрив нові деталі контрнаступу

19:26

Вдарить 3-градусний мороз та піде сніг: у яких областях буде штормова погода

19:03

Паливна криза в РФ розганяється: BBC розкрили, хто залишиться з "порожнім баком"

18:54

Слова "будоражити" не існує - названо красиві українські відповідникиВідео

18:48

Чи можуть забрати майно за несплату комуналки: чим ризикують боржники

17:57

Україна здатна поховати російську енергетику - розкрито шлях до колапсу в РФ

17:49

Забуті дідівські прикмети: як обрати ідеальний час для посадки озимої цибуліВідео

17:49

Штурм РФ закінчився катастрофою: десантники ЗСУ "перемололи" ворога на сході

Реклама
17:40

Зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж - джерело

16:51

Зеленський розповів про нову розмову з Трампом і натякнув на "далекобій" для ЗСУ

16:49

Базовий гардероб на осінь: як обрати теплий і стильний гольфВідео

16:45

Головний інгредієнт десертів дешевшає - ціни побили рекорд за 20 місяців

16:44

"Зараз є вдалий момент" – полковник пояснив, як ЗСУ може звільнити Крим

16:40

Має дивну форму: у Дніпропетровській області знайшли цікавий гриб

16:00

Як сушити одяг без опалення та витрат: геніальний трюк працює навіть узимкуВідео

15:39

Пішла з життя Даян Кітон: 9 найкращих фільмів з акторкоюВідео

15:26

Фільми жахів допомагають людині худнути: ТОП "жироспалювальних" хорорів

15:23

Зненацька на яхті: Кеті Перрі застали в обіймах відомого політика

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти