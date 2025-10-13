ЗСУ відкинули росіян на Донбасі: є успіхи біля чотирьох населених пунктів

Збройні сили України провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області.

Українські війська провели успішний контрнаступ на Донеччині / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, deepstatemap.live

Коротко:

ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області

Окупанти були відкинуті в районах чотирьох населених пунктів

Ворог частково просунувся в Кучеровому Яру та біля Шахового

Сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів.

Як повідомив моніторинговий канал DeepState увечері 12 жовтня, українським військовим удалося відтіснити російських окупантів у районах населених пунктів Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр і Новопавлівка на Покровському напрямку.

Водночас ситуація на цих ділянках залишається вкрай складною.

Російські війська, попри втрати, продовжують штурмові дії і змогли просунутися безпосередньо в Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Карта deepstatemap.live

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

Окупанти зазнають значних втрат. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1 140 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 232 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Втрати армії Рф за добу / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Збройні Сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Сили оборони України продовжують контрнаступ у районі Добропілля Донецької області та в районі Оріхова Запорізької області. На Запоріжжі українські воїни просунулися на понад три кілометри. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія готується до наступу на Дніпропетровську область. РФ перекидає війська з-під Покровська. Про це заявив OSINT-аналітик Unit Observer.

Чому армія РФ активізувалася на фронті: думка експерта

Майор запасу НГУ Олексій Гетьман заявив, що армія країни-агресора Росії активізувала бойові дії на Донбасі не через погіршення погоди. Ймовірно, перед окупантами поставили новий дедлайн.

"Горить черговий дедлайн, найімовірніше. Тому що розраховувати, що вони поспішають до того, як підуть щільні... Хоча ось уже тиждень іде дощ із невеликими перервами, ґрунт там і так уже досить важкий. Але на це навряд чи б командири високого ґатунку чи середньої ланки звертали увагу, для них люди як витратний матеріал", - сказав він в ефірі Еспресо.

На його думку, для росіян більшу вагу має певний дедлайн, поставлений вищим керівництвом, ніж складнощі через погану погоду.

