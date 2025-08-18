Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського: оприлюднено розклад президента США

Сьогодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Вашингтона. Також до США вирушила низка європейських лідерів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні зустрінуться в Білому домі / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ви дізнаєтеся:

Коли розпочнеться зустріч Трампа і Зеленського

Хто з лідерів Європи їде до Вашингтона разом із президентом України

У чому мета візиту

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Вашингтона. У Білому домі відбудеться зустріч глав США, України та інших європейських держав.

Відкритий розклад президента США на сайті RollCall свідчить, що Дональд Трамп привітає президента України о 20:00 за київським часом.

Офіційна зустріч лідерів розпочнеться о 20:15 за Києвом в Овальному кабінеті Білого дому.

Спільна зустріч із європейськими лідерами має розпочатися о 22:00 за київським часом.

Розклад Трампа на 18 серпня 2025 року / скріншот

Хто з європейських лідерів їде із Зеленським до США

Вранці 17 серпня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "разом з іншими європейськими лідерами" вирушить до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом у понеділок.

"На прохання президента Зеленського я приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі, яка відбудеться завтра", - написала фон дер Ляєн у Х.

Крім фон дер Ляєн, відомо про участь у саміті лідерів Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Фінляндії.

Офіційний представник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца заявив, що той у понеділок вирушить до Вашингтона, щоб узяти участь у зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі.

Офіси президентів Франції Еммануеля Макрона і Фінляндії Александра Стубба підтвердили, що ці політики також вирушать до Вашингтона.

Уряд Великої Британії заявив, що прем'єр-міністр країни Кір Стармер приєднається до делегації європейських лідерів.

Про участь у зустрічі також повідомив і офіс прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. Цікаво, що Мелоні зберігає тісні особисті стосунки з Трампом - і була єдиним європейським лідером на його інавгурації.

Пресслужба НАТО підтвердила, що генеральний секретар альянсу Марк Рютте також вирушить до Вашингтона.

Про що говоритимуть Трамп, Зеленський і лідери Європи

Видання Bloomberg із посиланням на джерела написало про мету візиту Зеленського та європейських лідерів до Білого дому.

Зокрема, від Трампа хочуть домогтися ясності щодо того, які саме гарантії безпеки США готові надати в рамках спроб організувати зустріч із президентом України Зеленським і російським диктатором Путіним.

Також Європа хоче дізнатися більше про вимоги Путіна; визначити терміни тристоронньої зустрічі за участю Зеленського, Трампа і Путіна; спонукати США до посилення санкцій проти Росії.

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Після розмови Зеленський оголосив, що 18 серпня поїде до Вашингтона для переговорів із главою Білого дому.

Уранці в понеділок з'явилася інформація, що Зеленський прибув із візитом до Вашингтона.

Про що Зеленський проситиме Трампа - думка експерта

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов вважає, що Зеленський у США спробує переконати Трампа в необхідності продовжувати постачання озброєнь, незалежно від того, як тривають переговори про закінчення війни з РФ.

"Питання поставок багато в чому вже були узгоджені приблизно місяць тому: як відбуватиметься закупівля, періодичність і оформлення поставок. Зеленський буде на цьому наполягати", - сказав Морозов в інтерв'ю Главреду.

Водночас Трамп і його оточення мають, на думку експерта, пояснити, як вони бачать зміст зустрічі з Путіним утрьох.

"Зеленський зі свого боку викладе позицію України: зустріч можлива, але її зміст має бути ясно визначено. Якщо ж зміст зводитиметься до того, що Україна має підписати акт капітуляції, це абсолютно неможливо", - зазначив Морозов.

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

