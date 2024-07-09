'Києву вирвали серце' - Стівен Кінг та інші знаменитості підтримали Україну

Всесвітньо відомі світові зірки та культурні діячі відреагували на російський обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

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Світові зірки підтримали Україні після російського обстрілу 8 липня / колаж: Главред фото: x.com/StephenKing, УНІАН

Після жорстокої атаки росіян на Київ та інші міста України світові діячі культури та зірки не стали мовчати та засудили обстріл росіянами дитячої лікарні "Охматдит". Серед зірок був письменник Стівен Кінг, дизайнер Френк Вільде, амбасадор United24 Тімоті Снайдер та інші.

Не лише українці об'єдналися після обстрілу росіянами міст України та дитячої лікарні, але і інші діячі культури та світові зірки. Багато зірок, котрі й раніше підтримували український народ, цього разу теж не змовчали.

Зокрема, дизайнер Френк Вільде, який щодня нагадує про російську агресію проти України, анонсував напередодні демонстрацію перед російським посольством у Берліні, щоб нагадати Європі, наскільки необхідна українцям зброя.

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"Нагадати, що мирні переговори з терористами, які вбивають дітей на лікуванні, неможливі. Лише збройна перемога України може принести мир. Україна має мати змогу захищати своїх людей та дітей від Росії", – написав модний експерт.

Всесвітньо відомий історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі жахливі кадри наслідків обстрілу росіянами дитячої лікарні та написав, що РФ бомбить хворих на рак дітей.

Американська акторка кіно та телебачення Джессіка Честейн 7 серпня 2022 року особисто відвідала Україну. Зірка побувала у дитячій лікарні "Охматдит" і поспілкувалася з українськими дітьми, які вчора ледь не загинули.

"Сьогодні вранці російські ракети завдали удару по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже перебували в критичному стані, коли відбулися ці атаки", – наголосила зірка.

Популярна голлівудська актриса Джеймі Лі Кертісопублікувала щемливий пост.

"Сьогодні Києву вирвали серце. Росіяни майже одночасно завдали ударів по кількох районах і безпосередньо по дитячій лікарні "Охматдит". Сьогодні Київ зібрався з силами. Тисячі людей розчищають завали – цивільні та військові, пожежники, ветерани з протезами, бабусі, медсестри", – написала знаменитість.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Популярний письменник, "король жахів" Стівен Кінг також згадав про трагедію в Україні та заявив у своєму блозі, що друг Трампа Путін розбомбив дитячу лікарню в Україні.

Обстріл Києва та України 8 липня

Уранці 8 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару - під ударом РФ була вся Україна. У Києві ракетами було пошкоджено будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.

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