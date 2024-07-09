Під завалами знайшли тіло хлопчика: у Києві зросла кількість жертв ракетного удару РФ

У Києві зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок російського ракетного удару вранці 8 липня. Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста виявлено тіло хлопчика.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, станом на ранок 9 липня кількість постраждалих у столиці України зросла до 117 осіб, серед загиблих - четверо дітей. Напередодні повідомляли про 82 постраждалих.
Досі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях. До робіт на місцях події залучено 377 рятувальників і 76 одиниць техніки ДСНС.
"Станом на ранок у Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих і 117 постраждалих. Серед загиблих четверо дітей", - сказав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Масований ракетний удар по Києву 8 липня 2024 року
Уранці 8 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару - під ударом РФ була вся Україна. У Києві ракетами було пошкоджено будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.
Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.
За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.
Усі подробиці ракетного удару по Києву вранці 8 липня 2024 року, читайте в матеріалі: У Києві та області - потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалих.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Євген Єрін заявив, що ракетні атаки ЗС РФ є демонстрацією чергових злочинів Москви, і росіяни відчують на собі відповідь.
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