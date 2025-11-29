Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

Україна змінила склад делегації, яка відправилася говорити з американцями про наступні мирні кроки.

Україна оновила склад делегації / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Головне:

Українська делегація відправилася у США на переговори

Кирило Буданов може очолити делегацію України під час обговорення мирного плану

У Флориді триває підготовка до зустрічі української та американської сторін для обговорення подальших кроків мирного плану. Київ вже відправив свою делегацію у США.

Як повідомляє Bloomberg, склад української групи зазнав змін. Видання дізналося, хто буде обговорювати мирний план, який ініціював президент США Дональд Трамп.

Хто їде на переговори з Віткоффом

В складі української делегації тепер секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Саме вони мають провести зустріч зі Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Ця розмова передуватиме візиту делегації США до країни-агресорки Росії наступного тижня.

Хто може очолити українську делегацію

Журналіст The Economist Олівер Керролл у соцмережі Х заявив, що очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов також вирушив до США, щоб взяти участь у переговорах з американськими чиновниками. Він, ймовірно, стане очільником делегації України.

Що буде з Росією, якщо мирний план спрацює - думка політолога

Главред писав, що за словами російського політолога Дмитра Орєшкіна, завершення війни стане для глави РФ Володимира Путіна значно серйознішим випробуванням, ніж її продовження.

Із закінченням бойових дій зникає "наркотик", який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики. Якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступи до інформації, якості медицини та освіти.

Мирний план Трампа - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа готова визнати частиною країни-агресора Росії Крим та інші окуповані території України, щоб схилити Кремль до підписання угоди про припинення війни.

Раніше повідомлялося, що у випадку збереження контролю країни-агресорки Росії над тимчасово окупованими територіями, Європі доведеться дорого заплатити за "нав'язаний Україні мирний план".

Напередодні стало відомо, що глави багатьох держав Європейського Союзу дізналися про зміст мирного плану президента США Дональда Трампа після того, як преса оприлюднила 28 його пунктів. Зміст плану був тривожним з точки зору Європи.

