Чи є загроза вуличних боїв в Запоріжжі - екс-співробітник СБУ назвав ціль РФ

Військовий експерт попереджає, що російські війська продовжать обстріли Запоріжжя, націлюючись на промислові об’єкти та енергетичну інфраструктуру.

Чи є загроза вуличних боїв в Запоріжжі - Ступак відповів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Ступак:

Вуличні бої не загрожують Запоріжжю

Експерт порівняв ситуацію в Запоріжжі із Херсоном

Загрози початку вуличних боїв в Запоріжжі наразі немає. Російські окупаційні війська й надалі будуть завдавати ударів по місту для знищення об'єктів енергетики та промисловості. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Ні. Але обстрілювати Запоріжжя будуть", - сказав Ступак, відповідаючи на питання про те, чи існує ймовірність початку вуличних боїв з російськими окупаційними військами у Запоріжжі. відео дня

Військовий експерт зазначив, що Херсон, який колись був квітучим південним містом, росіяни перетворили на місто, оточене сітками та під постійними хаотичними обстрілами.

Ступак наголосив, що ворог активно завдає ударів по Запоріжжю із застосуванням керованих авіабомб та "Шахедів".

"Знищення промзони та енергетичної інфраструктури Запоріжжя буде одним із пріоритетів РФ", - резюмував він.

КАБ / Інфографіка: Главред

Яка ціль російського наступу в 2026 році - думка експерта

Як писав Главред, основним напрямком російського наступу у 2026 році може стати Запорізький напрямок. Таку оцінку озвучив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, зазначивши, що країна-агресор планує встановити контроль над Запорізькою областю в межах її адміністративних кордонів.

На його думку, російські війська, ймовірно, намагатимуться не штурмувати саме місто Запоріжжя лобовими атаками, а створити навколо нього оперативне оточення. Якщо у 2022 році окупанти масово руйнували населені пункти артилерією перед захопленням, то нині їм бракує ресурсів для подібної тактики щодо великого міста, тому ставка може бути зроблена на витіснення українських сил шляхом блокування.

Експерт також вважає, що Запоріжжя має для Росії стратегічне значення з двох причин — як адміністративний центр області, яку Кремль формально включив до своєї конституції, а також як важливий промисловий вузол.

"Росія також зараз будує автомагістраль і залізницю, простягаючи їх від Ростова до Криму. Потяги вже ходять, а автомагістраль ще будують. Крім того, російський закон зобов'язує Путіна окупувати Запоріжжя, так що, захоплюючи Запорізьку область, він виконує конституцію РФ", - підсумував він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кілька днів тому українські військові розпочали наступальні дії на південному напрямку. За словами командира Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Героя України Дмитра Філатова з позивним "Перун", ці операції мають одразу кілька завдань, серед яких — звільнення територій Дніпропетровської області.

Попри значне нарощування російських сил уздовж лінії фронту, окупаційним військам не вдалося досягти відчутних результатів упродовж зими. Як зазначив керівник Офісу президента Кирило Буданов, зміни на карті бойових дій залишаються незначними.

Водночас Росія активізувала перекидання підрозділів на північ Донеччини, намагаючись просуватися невеликими штурмовими групами. За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, на цей напрямок переміщують сили, що раніше дислокувалися на Херсонщині та в Криму, доставляючи їх залізницею через Маріуполь.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

