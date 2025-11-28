"Кишка тонка": Орєшкін пояснив, чому мир обернеться катастрофою для Путіна

Навіть захоплення невеликої території Кремль спробує видати за історичну перемогу.

Мир для Путіна небезпечніший за війну / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Короткі тези:

Кремль має представити суспільству хоч щось як "перемогу"

Слов'янсько-Краматорська агломерація стала символічно ключовою для обох сторін

Із закінченням бойових дій у РФ зникне інструмент консолідації суспільства

Завершення війни стане для глави РФ Володимира Путіна значно серйознішим випробуванням, ніж її продовження. Із закінченням бойових дій зникає "наркотик", який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступи до інформації, якості медицини та освіти.

"І з'ясовується, що після війни справи у Путіна значно гірші, ніж до. Гроші витрачено, економіка структурно переведена на військові рейки і вже не вміє виробляти товари масового попиту - як у пізньому СРСР, а робить в основному танки, гармати, літаки. Цього так легко не позбутися. Санкції залишаються. Токсичність російського паспорта залишається", - сказав політолог.

"Тож Путіну вибиратися з війни не менш важко і ризиковано, ніж Зеленському, у якого теж після війни з'являються загрози для влади - це очевидно. Вибори йому виграти буде важко. У Путіна виборів немає, у цьому сенсі його ситуація легша, простіша, але проблеми нікуди не діваються", - пояснив Орєшкін.

Експерт вважає, що в рамках звуженого коридору можливостей Кремлю необхідно показати суспільству хоч якийсь результат, який можна було б видати за перемогу. Однак зробити це вкрай складно, враховуючи, що Росія за роки війни так і не змогла захопити нові обласні центри, незважаючи на включення Херсонської та Запорізької областей до російської конституції.

"Але роззявити пащу на ці території він не може: за майже чотири роки війни в нього як було дві регіональні столиці - Луганськ і Донецьк, так і залишилося. І за ці чотири роки життя ні в Луганську, ні в Донецьку не стало кращим. А ось ще два обласні центри він за ці роки взяти так і не зміг. І, звичайно, можна дуже багато пафосних слів сказати про "перемогу", "жести доброї волі" тощо. Але всі розуміють, що кишка тонка виявилася переправитися на правий берег Дніпра", - зазначив політолог.

У цих умовах фокус Кремля зміщується на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, яка стає символічно ключовою як для російського, так і для українського суспільства.

"Путіну надзвичайно важливо цю територію забрати, а Україні - не віддати", - сказав Орєшкін.

Хоча площа цієї зони становить лише близько 6,5-8 тисяч квадратних кілометрів - незначно порівняно з уже окупованими Росією 120 тисячами - Кремль може спробувати представити можливе захоплення як велику перемогу.

"Він із цього роздує "перемогу": мовляв, ми взяли Слов'янськ-Краматорськ", - резюмував політолог.

Дивіться відео інтерв'ю Дмитра Орєшкіна Главреду про "мирний план" Трампа:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не поступатиметься своїми територіями заради миру. За його словами, зараз Україна готова обговорювати тільки визначення лінії розмежування територій.

Глава РФ Володимир Путін погодився працювати над американським планом закінчення війни і назвав умову завершення бойових дій проти України. За словами Путіна, наступного тижня американська делегація має прибути до Москви для подальших консультацій.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чим загрожує Україні мирний план Трампа: думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко вважає, що презентований спецпосланцем США Стівом Віткоффом так званий "мирний план" насправді не має нічого спільного з американською дипломатією та являє собою компіляцію російських вимог.

"Це ніякий не план, а чергове повторення набору гасел, який ми чули не раз. Багато пунктів вимагають додаткових уточнень і роз'яснень, тому назвати це планом не можна. Усі ці 28 пунктів були списані з московських сторінок", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

На його думку, підтримка цього "плану" з боку Дональда Трампа свідчить про те, що для нього Україна - "витратний матеріал", яким він готовий "розрахуватися з Росією", щоб потім "заробляти мільярди разом із Путіним".

Інші новини:

Про персону: Дмитро Орєшкін Дмитро Борисович Орєшкін - російський політолог, політичний географ і публіцист, який народився 27 червня 1953 року в Москві. Закінчив географічний факультет МДУ 1975 року і 1979-го захистив кандидатську дисертацію в Інституті географії РАН. Довгий час працював у цьому інституті, займаючись тематикою природних процесів і картографування. На тлі протестів у Росії 2011-2012 років став одним із найбільш цитованих незалежних політичних аналітиків. Останніми роками Дмитро Орєшкін виступає в російських і зарубіжних ЗМІ, коментуючи внутрішню політику, війну проти України, економічні та соціальні процеси. Послідовно і відкрито виступає проти російської агресії проти України.

