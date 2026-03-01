'Трохи посвіжішає': синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

За інформацією Діденко, найближчої ночі очікується від 2 морозу до 2 тепла.

Синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше / Фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентр

У понеділок, 2 березня, погода в Україні сильно не зміниться. У більшості областей буде без істотних опадів, невеликий дощ можливий на заході та у Вінницькій області. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується від 2 морозу до 2 тепла. Вдень найтепліше буде в південній частині України - +9...+13 градусів.

"Трохи посвіжішає в порівнянні з сьогоднішнім днем в західних областях, очікується завтра +4...+9 градусів. У східних областях - від +6 в Харківській області через +7 в Луганській області до +10 в Донецькій області", - зазначила Діденко.

Згідно з її даними, в центральній частині очікується +6...+10 градусів, на півночі - +3...+6 градусів. У Києві в понеділок опадів не очікується, температура вночі буде близько нуля, вдень - до +5 градусів.

Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Укргідрометцентр, погода в Україні 2 березня буде без опадів, а 3 березня в Україні, крім більшості західних областей, буде невеликий дощ.

"Вночі та вранці на півночі та сході країни на дорогах місцями ожеледиця, 2 березня в Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер північно-західний, 5-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу; вдень 2 березня 3-9° тепла, на крайньому заході, півдні та південному сході країни 8-13°", - йдеться в повідомленні.

Коли Україну накриє потепління - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, вже в перший день березня по всій Україні буде суха погода без опадів. На території північних і центральних областей вночі та вранці місцями буде ожеледиця. У західних, південних і східних областях очікується туман. Вітер буде змінного напрямку зі швидкістю 1-8 м/с.

Найтепліше в цей день буде в західних і південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 6-12 градусів тепла. У центральних областях буде дещо прохолодніше - 5-10 градусів тепла. На півночі і сході буде найхолодніше. Вдень температура повітря підвищиться там до +6 градусів, а вночі опуститься до -9 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 1 березня, погоду на Львівщині визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

Раніше повідомлялося, що ранок 1 березня в Дніпрі може бути дещо похмурим, але вже після обіду хмари розсіються, і місто залиє яскраве сонце. Це буде найтепліший день вихідних: денна температура досягне позначки +8 градусів.

Напередодні стало відомо, що в перший місяць весни середня температура повітря в Одесі очікується на рівні +4,5°. Прогнозована місячна кількість опадів - близько 31 мм.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Він входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі і на кілька днів вперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, але і по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

