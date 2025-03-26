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Як Путін заважає Трампу припинити війну в Україні: в ISW розкрили деталі

Анна Ярославська
26 березня 2025, 09:26
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Офіційні заяви Кремля розпливчасті й передбачають вимоги, які не згадуються ні в офіційних заявах США, ні України.
Путін, Трамп, ЗСУ
Путін заважає Трампу домогтися миру в Україні - ISW / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

  • Путін гальмує зусилля Трампа щодо припинення війни
  • РФ відхилила пропозицію про 30-денне перемир'я
  • Кремль висунув умови для припинення вогню в Чорному морі

Російський диктатор Володимир Путін заважає президенту США Дональду Трампу забезпечити тривале і стабільне мирне врегулювання війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Наполегливе зволікання і непоступливість Путіна гальмують зусилля Трампа забезпечити тривале і стабільне мирне врегулювання", - пишуть аналітики ISW.

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Експерти наводять звіти США про зустрічі з російською та українською делегаціями, в яких Трамп "вимагає припинити вбивства з обох сторін" у війні "як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання". Трамп і Зеленський домовилися про 30-денне припинення вогню, але Путін відхилив цю пропозицію.

Крім того, Кремль заявив, що не виконуватиме узгоджене припинення вогню в Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з деяких державних банків та інших невизначених фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування і добривами.

У ISW наголошують, що офіційні заяви Кремля розпливчасті, передбачають вимоги до припинення вогню, які не згадуються ні в офіційних заявах Сполучених Штатів, ні України, та залишають місце для розбіжностей між сторонами, яких залучатимуть до тлумачення угод, зняття санкцій та моніторингу можливих порушень.

Як Путін заважає Трампу припинити війну в Україні: в ISW розкрили деталі
Результати переговорів у Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між делегаціями США та України. Головною темою зустрічі стало обговорення можливого перемир'я з Росією.

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори США і України, США та Росії в Саудівській Аравії. За словами глави країни, сторони домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп припустив, що Росія "тягне час" і намагається відтермінувати досягнення повного перемир'я з Україною. Водночас глава Білого дому, як і раніше, вірить у те, що Москва зрештою хоче припинення війни.

Тим часом директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що українські військові боротимуться навіть голими руками, якщо умови миру з Росією не будуть їх влаштовувати. Він закликав не недооцінювати опір української армії.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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