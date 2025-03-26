Українці воюватимуть голими руками, якщо умови миру їх не влаштують - глава ЦРУ

За словами Реткліффа, президент Трамп розуміє небезпеку, яку становитиме перемога Росії.

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Джон Реткліфф вважає, що опір України недооцінюють / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Вікіпедія, ОК Захід

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Опір України недооцінюють уже кілька років

Трамп усвідомлює небезпеку перемоги Росії у війні

Армію України не варто недооцінювати. Українські військові боротимуться навіть голими руками, якщо умови миру з Росією не будуть їх влаштовувати. Про це під час слухань у Сенаті заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф.

За його словами, український опір недооцінюються вже кілька років.

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"Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони воюватимуть голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру", - сказав Реткліфф.

Він додав, що в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати мету Трампа завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру.

При цьому Трамп розуміє небезпеку, яку становитиме перемога Росії.

Реткліфф підкреслив, що в разі "успішних переговорів" жодна зі сторін не зможе досягти своїх максималістських цілей. Водночас він зазначив, що російська армія має перевагу на полі бою та повільно просувається вперед.

Результати переговорів у Саудівській Аравії / Инфографика: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир заявив, що сценаріїв закінчення війни може бути багато, але найголовніше це те, що всі окуповані Росією території повинні повернутися під контроль України.

При цьому, за словами президента, Росія не налаштована на завершення війни в Україні, тому найскладнішими моментами переговорного процесу залишаються повне припинення вогню і питання території.

Раніше в Білому домі заявили, що переговори між США, Україною та РФ, які відбулися 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне і безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні.

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