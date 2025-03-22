Переговори про закінчення війни: Костенко назвав ключову умову

Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки має отримати Україна.

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Юрій Костенко прокоментував питання надання гарантій безпеки Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Ключовим є питання реальних гарантій безпеки для України

Будапештський меморандум поки що не виконує свою місію

Народний депутат України п'яти скликань, колишній міністр навколишнього природного середовища України Юрій Костенко прокоментував питання отримання Україною гарантій безпеки.

Як наголосив він в інтерв'ю Главреду, ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки має отримати Україна в разі підписання так званої мирної угоди.

"Саме з цього чинний президент Зеленський і повинен був починати свої розмови не тільки в Овальному кабінеті, а й іще до цього, на рівні делегацій, щоб Велика Британія, США та Україна створили спеціальну комісію, яка б розробила формат спільних рішень і спільної позиції, щоб потім представити Росії вимоги", - упевнений експерт.

На його думку, тоді можна було б однозначно сказати, що Будапештський меморандум дієвий і виконує свою місію захисту не тільки України, а й запобігає подальшому розповсюдженню ядерної зброї у світі.

"І тоді б не виникала ситуація, коли сьогодні низка країн, які ще до російської агресії проти України навіть не думали про ядерну зброю, починають активно обговорювати її можливе створення на політичному рівні", - пояснив він.

Аналітик вказав на те, що країна (Україна, - ред.), яка мала третій за величиною у світі ядерний потенціал, сьогодні втратила близько 20% своєї території.

"Країна, яка ніколи нікому не загрожувала, сьогодні переживає масштабну варварську війну, яку навіть у ХХ столітті ніхто не міг передбачити <...> Такого світ ще не бачив і навіть у найжахливіших снах не міг уявити. І все це стало можливим через повне руйнування принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Тепер принцип "Рятуйся, хто як може" стимулюватиме широке розповсюдження ядерних технологій і ядерної зброї у світі з непередбачуваними наслідками", - додав Костенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Костенка:

Раніше Костенко назвав головну умову розробки Україною ядерної зброї. Найкращим варіантом для України була б участь у союзі з іншими країнами, вважає Юрій Костенко.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Хто такий Юрій Костенко Юрій Іванович Костенко (нар. 12 червня 1951, Нова Ободівка, Вінницька область, УРСР) — український політик. Голова Української Народної Партії з грудня 1999 року. 1990–1994 — народний депутат України I скликання; Березень 1990 — жовтень 1992 року — заступник голови, з жовтня 1992 року — член Комісії з питань екології. Входив до Народної Ради. З жовтня 1992 року — Міністр охорони навколишнього природного середовища України. 1994–1995 — Народний депутат України II скликання, член Комісії з питань ядерної політики та безпеки. Член депутатської фракції НРУ. Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Був членом ради СБУ, членом Ради національної безпеки при Президентові України, членом Ради національної безпеки і оборони України з серпня 1996 по вересень 1998 року, членом Комісії з питань ядерної політики і екологічної безпеки при Президентові України з грудня 1997 по липень 2000року, членом Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи з липня 1997 по липень 2001року. 4 жовтня 1997 року у Відні на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ підписав від імені уряду України Конвенцію про безпеку поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом. 1998–2002 — народний депутат України III скликання. (НРУ, № 5 в списку). Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з липня 1998 року. Очолював тимчасову Комісію з питань розробки концепції національної безпеки, очолював спеціальну роботу депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, брав участь у роботі тимчасової Комісії з розслідування дій посадових осіб під час ДКНС, очолював українську делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння.

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