"Прильоти" у трьох районах: РФ вдарила по Україні Іскандером і десятками БпЛА

Олексій Тесля
14 вересня 2025, 10:54
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/пригнічено 52 ворожі БПЛА.
Ракети, ракетний удар
РФ завдала нового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Окупанти атакували територію України 59-ма засобами нападу
  • Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях

У ніч на 14 вересня російські окупанти атакували територію України 59-ма засобами повітряного нападу.

Серед них балістична ракета Іскандер-М/KN-23, та 58 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/пригнічено 52 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначено в повідомленні.

Також зазначається, що зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - інформують ЗС ЗСУ.

Удари РФ по Україні: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна-агресор - Росія - навмисно затягує війну. За його словами, від початку вересня російські війська випустили по Україні понад 1300 ударних безпілотників, близько 900 керованих авіабомб і до 50 ракет різних типів.

Як повідомляв Главред, раніше російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

Раніше спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.

"Прильоти" у трьох районах: РФ вдарила по Україні Іскандером і десятками БпЛА






