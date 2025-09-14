'Прильоти' у трьох районах: РФ вдарила по Україні Іскандером і десятками БпЛА

Головне:
- Окупанти атакували територію України 59-ма засобами нападу
- Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях
У ніч на 14 вересня російські окупанти атакували територію України 59-ма засобами повітряного нападу.
Серед них балістична ракета Іскандер-М/KN-23, та 58 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/пригнічено 52 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначено в повідомленні.
Також зазначається, що зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - інформують ЗС ЗСУ.
Удари РФ по Україні: заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна-агресор - Росія - навмисно затягує війну. За його словами, від початку вересня російські війська випустили по Україні понад 1300 ударних безпілотників, близько 900 керованих авіабомб і до 50 ракет різних типів.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, раніше російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.
Раніше спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.
Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
