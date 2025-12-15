Рус
Поступка для Росії з боку Білого дому: який стратегічний документ прийняли в США

Юрій Берендій
15 грудня 2025, 03:32
Нова стратегія з нацбезпеки США фактично збігається з інтересами Кремля і відкриває Росії простір для розширення свого впливу, вказав Горбач.
Поступка для Росії з боку Білого дому: який стратегічний документ прийняли в США
Чому нова стратегія з нацбезпеки США вигідна для Росії

Про що сказав Горбач:

  • В Москві позитивно оцінили нову стратегію з нацбезпеки США
  • Кремль буде намагатись заповнити той вакуум впливу який залишиться після відходу США

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила нову стратегію національної безпеки. Положення цього документа фактично відкривають для Росії вікно можливостей для посилення свого впливу на тлі скорочення ролі США у світі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач

"Ми вже бачимо, що в Москві лунають тільки позитивні відгуки. Це повністю збігається з російським баченням світу та їхніми зовнішньополітичними цілями. США проголошують відмову від ролі світового жандарма і скорочення свого лідерства в Європі. При цьому вони не пропонують світу жодної альтернативної моделі, яка б зберігала американське глобальне лідерство", - вказав він.

За словами Горбача, зі стратегії повністю зник ціннісний компонент зовнішньої політики, адже у ній не йдеться ані про демократію, ані про права людини чи гуманітарні засади. У центрі уваги — виключно жорстка сила, тоді як поняття "м’якої сили" взагалі ігнорується. Сполучені Штати зосереджуються на Західній півкулі — Північній і Південній Америці, які визначають як власну сферу інтересів. Події за межами цих регіонів, згідно з логікою документа, Вашингтон безпосередньо не зачіпатимуть.

З цього документа, на думку аналітика, можна зробити висновок, що США не планують втручатися у війни чи конфлікти, обмежуючись продажем озброєнь сторонам протистоянь. Крім того, складається враження, що конфлікти в Євразії чи Африці можуть навіть відповідати американським інтересам — за аналогією з періодом світових воєн.

Такий підхід, за оцінкою експерта, формує вакуум впливу, який Росія намагається заповнити насамперед у Європі. У Москві сприймають це як фактичний сигнал до відновлення власної сфери впливу — про такі наміри Кремль відкрито заявляв ще на початку повномасштабної війни.

"Згадаймо ультиматуми 15 грудня 2021 року, направлені до Білого дому і штаб-квартири НАТО, в яких йшлося про те, що НАТО має піти до кордонів 1997 року - тобто кордонів впливу Варшавського договору, на відновлення впливу в якому Росія тепер і претендує. Поки що Росія не досягла цієї мети, але нова американська стратегія дає їй надію", - резюмує він.

Що може змінити позицію Трампа щодо України - думка експерта

Як писав Главред, віцепрезидент Обʼєднаної конфедерації країн НАТО та директор з розвитку данської компанії Eldon Biologicals Володимир Джиджора висловив думку, що Дональда Трампа можна схилити до відмови від політики тиску на Україну та продовження військової допомоги для ЗСУ.

На його переконання, ключову роль у цьому можуть відіграти представники американського військово-промислового комплексу. У разі такого впливу рішення Вашингтона матимуть позитивний ефект для Києва.

Джиджора також зазначив, що за нинішніх умов одним із головних союзників України, окрім Сил оборони, залишається саме ВПК США, який здатен завадити Трампу реалізувати хибні ідеї, нав’язані йому оточенням.

"Я припускаю, що такі приступи з такими тезами відбуваються у Трампа після розмов з Путіним. Не з Віткоффом, не зятем, а саме коли Трамп поговорить напряму з Путіним", - додав він в ефірі Еспресо.

Політика США щодо війни Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європейські лідери планують провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським й представниками США. Вона може відбутися цими вихідними. Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, перед зустріччю важливо уточнити низку питань, щоб "не марнувати час".

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода, над якою працюють американці, могла б спрацювати. Про це він сказав під час заходу в Білому домі. Трамп переконаний, що багато людей хоче, щоб Україна та країна-агресорка Росія таки уклали мирну угоду. При цьому він не гарантує, чи станеться це у найближчий час, чи хоча б колись.

У новій стратегії нацбезпеки США простежується підхід, у якому війна в Україні розглядається крізь призму інтересів Вашингтона щодо відновлення відносин із Росією, а не через призму українського суверенітету. Саме тому США будуть намагатись примусити Україну до невигідних умов миру. Про це розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

"Найбільший шанс за чотири роки": Стубб розкрив перспективи завершення війни

"Найбільший шанс за чотири роки": Стубб розкрив перспективи завершення війни

01:56Світ
"Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

"Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

23:41Україна
Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раунд

Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раунд

21:54Політика
В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

