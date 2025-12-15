Поступка для Росії з боку Білого дому: який стратегічний документ прийняли в США

Нова стратегія з нацбезпеки США фактично збігається з інтересами Кремля і відкриває Росії простір для розширення свого впливу, вказав Горбач.

Чому нова стратегія з нацбезпеки США вигідна для Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

Про що сказав Горбач:

В Москві позитивно оцінили нову стратегію з нацбезпеки США

Кремль буде намагатись заповнити той вакуум впливу який залишиться після відходу США

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила нову стратегію національної безпеки. Положення цього документа фактично відкривають для Росії вікно можливостей для посилення свого впливу на тлі скорочення ролі США у світі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач

"Ми вже бачимо, що в Москві лунають тільки позитивні відгуки. Це повністю збігається з російським баченням світу та їхніми зовнішньополітичними цілями. США проголошують відмову від ролі світового жандарма і скорочення свого лідерства в Європі. При цьому вони не пропонують світу жодної альтернативної моделі, яка б зберігала американське глобальне лідерство", - вказав він. відео дня

За словами Горбача, зі стратегії повністю зник ціннісний компонент зовнішньої політики, адже у ній не йдеться ані про демократію, ані про права людини чи гуманітарні засади. У центрі уваги — виключно жорстка сила, тоді як поняття "м’якої сили" взагалі ігнорується. Сполучені Штати зосереджуються на Західній півкулі — Північній і Південній Америці, які визначають як власну сферу інтересів. Події за межами цих регіонів, згідно з логікою документа, Вашингтон безпосередньо не зачіпатимуть.

З цього документа, на думку аналітика, можна зробити висновок, що США не планують втручатися у війни чи конфлікти, обмежуючись продажем озброєнь сторонам протистоянь. Крім того, складається враження, що конфлікти в Євразії чи Африці можуть навіть відповідати американським інтересам — за аналогією з періодом світових воєн.

Такий підхід, за оцінкою експерта, формує вакуум впливу, який Росія намагається заповнити насамперед у Європі. У Москві сприймають це як фактичний сигнал до відновлення власної сфери впливу — про такі наміри Кремль відкрито заявляв ще на початку повномасштабної війни.

"Згадаймо ультиматуми 15 грудня 2021 року, направлені до Білого дому і штаб-квартири НАТО, в яких йшлося про те, що НАТО має піти до кордонів 1997 року - тобто кордонів впливу Варшавського договору, на відновлення впливу в якому Росія тепер і претендує. Поки що Росія не досягла цієї мети, але нова американська стратегія дає їй надію", - резюмує він.

У новій стратегії нацбезпеки США простежується підхід, у якому війна в Україні розглядається крізь призму інтересів Вашингтона щодо відновлення відносин із Росією, а не через призму українського суверенітету. Саме тому США будуть намагатись примусити Україну до невигідних умов миру. Про це розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

