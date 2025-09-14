Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії

Бійці ГУР МО та ССО України здійснили серію диверсійних операцій на двох залізничних напрямках, ускладнивши логістику російських військ.

ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

ССО та ГУР провели ряд успішних операцій проти логістики ворога

Внаслідок атак зафіксовано затримки поїздів та сходження локомотива з рейок

Бійці ГУР МО та ССО провели кілька складних операцій, спрямованих на припинення залізничного сполучення на напрямках Орел–Курськ та Санкт-Петербург–Псков. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у військовій розвідці, під час ураження одного з об’єктів було ліквідовано двох росгвардійців, ще один втратив ноги.

Зазначається, що вчора, 13 вересня, на ділянці Малоархангельськ–Глазуновка працівники РЖД виявили невідомі міни. Для їх знешкодження окупанти викликали інженерний підрозділ Росгвардії, але під час розмінування стався вибух, що призвів до загибелі двох військових та тяжкого поранення ще одного.

Станом на 22:00 13 вересня внаслідок вибуху було зупинено залізничне сполучення федерального рівня, затрималося понад 15 поїздів у двох напрямках. Факт диверсії визнав і так званий "губернатор" Андрій Кличков, а місцеві мешканці викладають у мережу кадри пожежі.

У ніч на 14 вересня сталася ще одна атака. Близько 02:30 було підірвано залізничну ділянку Санкт-Петербург–Псков на перегоні Строганово–Мшинська. Внаслідок підриву з рейок зійшов локомотив, а 15 паливних цистерн із вантажем було знищено.

Дивіться відео наслідків атаки:

/ Фото: скріншот

За інформацією джерела в ГУР, ці операції проведено спільно з підрозділами Сил оборони України.

Повідомляється, що ці залізничні лінії відіграють ключову роль у забезпеченні логістики російських військ на Харківському та Сумському напрямках.

"В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони", - підкреслює співрозмовник в українській розвідці.

Яка ціль ударів по російській логістиці в тилу ворога - думка експерта

Як писав Главред, за словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, полковника запасу та військового експерта Владислава Селезньова, Сили оборони вживають заходів контрдії для стабілізації ситуації на фронті. Зокрема вони завдають ударів по півдню Запорізької області, залишаючи регіон без світла, а також знищують дві важливі залізничні магістралі на Брянщині.

"Я не думаю, що це просто випадкові збіги. Тобто здійснюється певна превентивна діяльність, щоб максимально ускладнити логістику російської армії. Бо логістика — це переміщення ресурсів. Немає ресурсів — немає просування на полі бою", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 вересня дрони атакували Ленінградську область Росії, ціллю стали стратегічні об’єкти нафтопереробної галузі. Як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"), БпЛА вразили Кіриський НПЗ.

Зазначається, що оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій успішно атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у РФ.

Крім того, у ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили ЗСУ завдали удару по окупантах у тимчасово захопленому Криму. У результаті було уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії в Севастополі, повідомили у пресслужбі ВМС.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

