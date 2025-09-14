Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії

Юрій Берендій
14 вересня 2025, 14:16
114
Бійці ГУР МО та ССО України здійснили серію диверсійних операцій на двох залізничних напрямках, ускладнивши логістику російських військ.
Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії
ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • ССО та ГУР провели ряд успішних операцій проти логістики ворога
  • Внаслідок атак зафіксовано затримки поїздів та сходження локомотива з рейок

Бійці ГУР МО та ССО провели кілька складних операцій, спрямованих на припинення залізничного сполучення на напрямках Орел–Курськ та Санкт-Петербург–Псков. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у військовій розвідці, під час ураження одного з об’єктів було ліквідовано двох росгвардійців, ще один втратив ноги.

Зазначається, що вчора, 13 вересня, на ділянці Малоархангельськ–Глазуновка працівники РЖД виявили невідомі міни. Для їх знешкодження окупанти викликали інженерний підрозділ Росгвардії, але під час розмінування стався вибух, що призвів до загибелі двох військових та тяжкого поранення ще одного.

відео дня

Станом на 22:00 13 вересня внаслідок вибуху було зупинено залізничне сполучення федерального рівня, затрималося понад 15 поїздів у двох напрямках. Факт диверсії визнав і так званий "губернатор" Андрій Кличков, а місцеві мешканці викладають у мережу кадри пожежі.

У ніч на 14 вересня сталася ще одна атака. Близько 02:30 було підірвано залізничну ділянку Санкт-Петербург–Псков на перегоні Строганово–Мшинська. Внаслідок підриву з рейок зійшов локомотив, а 15 паливних цистерн із вантажем було знищено.

Дивіться відео наслідків атаки:

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії
/ Фото: скріншот

За інформацією джерела в ГУР, ці операції проведено спільно з підрозділами Сил оборони України.

Повідомляється, що ці залізничні лінії відіграють ключову роль у забезпеченні логістики російських військ на Харківському та Сумському напрямках.

"В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони", - підкреслює співрозмовник в українській розвідці.

Яка ціль ударів по російській логістиці в тилу ворога - думка експерта

Як писав Главред, за словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, полковника запасу та військового експерта Владислава Селезньова, Сили оборони вживають заходів контрдії для стабілізації ситуації на фронті. Зокрема вони завдають ударів по півдню Запорізької області, залишаючи регіон без світла, а також знищують дві важливі залізничні магістралі на Брянщині.

"Я не думаю, що це просто випадкові збіги. Тобто здійснюється певна превентивна діяльність, щоб максимально ускладнити логістику російської армії. Бо логістика — це переміщення ресурсів. Немає ресурсів — немає просування на полі бою", - резюмував він.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 вересня дрони атакували Ленінградську область Росії, ціллю стали стратегічні об’єкти нафтопереробної галузі. Як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"), БпЛА вразили Кіриський НПЗ.

Зазначається, що оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій успішно атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у РФ.

Крім того, у ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили ЗСУ завдали удару по окупантах у тимчасово захопленому Криму. У результаті було уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії в Севастополі, повідомили у пресслужбі ВМС.

Інші новини:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні ГУР Удари вглиб РФ
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії

    Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії

    14:16Війна
    Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війни

    Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війни

    13:54Війна
    Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

    Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

    12:43Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

    Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

    Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

    Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

    В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипи

    В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипи

    США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

    США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

    Останні новини

    14:36

    Евакуатор не потрібен: що робити водіям, коли заблокувалося кермо авто

    14:35

    Де три відмінності між хлопцями, які катаються на сноуборді: лише уважні вгадають

    14:29

    "Пішов так рано": Дзідзьо показав єдине прижиттєве фото з батьком

    14:16

    Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в РосіїВідео

    13:56

    Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

    Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
    13:54

    Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війниВідео

    13:53

    Одна ложка - і унітаз сяє: 100%-вий натуральний засіб проти стійких плямВідео

    13:38

    Як сказати коту "ні" так, щоб він його зрозумів - розкрито головний секретВідео

    13:25

    Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

    Реклама
    12:57

    Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

    12:54

    "Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

    12:50

    Особистий ворог Лукашенка: стало відомо, хто кинув виклик білоруському диктаторуВідео

    12:43

    Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

    12:29

    РФ накопичує сили біля Куп’янська: військові зізнались, яка ситуація в місті

    12:15

    Не багатополярність, а двополярність: нова стратегія КитаюПогляд

    12:12

    Популярний український репер уперше одружився - деталі

    11:59

    В ООН заговорили про відправку своїх миротворців до України - що передбачається

    11:55

    Фермер-українець у США виростив гігантський соняшник і потрапив до Книги рекордівВідео

    11:32

    Сильні дощі, грози та град: в деяких областях України температура впаде до +5

    11:28

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

    Реклама
    10:54

    "Прильоти" у трьох районах: РФ вдарила по Україні Іскандером і десятками БпЛА

    10:41

    Знають одиниці: що означає слово Галичина та чому так назвали цілий регіонВідео

    10:39

    Чому колись дівчата давали хлопцям саме гарбуз: істинне значення знають одиниціВідео

    10:29

    Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

    10:09

    Голлівуд плаче і заздрить - Америка шокована вбивством прихильника ТрампаПогляд

    09:58

    Вибухи на другому за потужністю НПЗ Росії: у ЗСУ розкрили деталі удару

    09:47

    Постачання окупантів підірвано: партизани влаштували феєричну диверсію в РФВідео

    09:45

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 вересня (оновлюється)

    09:05

    Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Овнам - спокуса, Ракам - випробування

    08:54

    Потужний удар ВМС України: у Севастополі підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії

    08:46

    Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗВідео

    08:41

    Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    07:37

    Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

    07:10

    Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

    05:50

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з чоловіком за кермом за 47 секунд

    05:34

    США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

    04:30

    Учені знайшли на Землі новий острів: у NASA дізналися, де і як він з'явився

    03:41

    Голодний чи щедрий рік: про що свідчать прикмети про листопад, перший сніг і зорепад

    02:44

    Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

    02:00

    Самотності прийшов кінець: яким ТОП-5 знакам вересень принесе кохання

    Реклама
    13 вересня, субота
    23:33

    У Києві вручили кінопремію "Золота дзиґа": звинуваченого в об'юзі Темляка нагородили

    23:32

    "Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

    23:18

    "Досвід багаторічної близькості": російський співак поскаржився на свою матір

    22:47

    "З'їдять" усі гроші - автомеханік назвав найгірші вживані автомобілі

    21:36

    Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

    21:33

    Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

    20:55

    З'явився на карті ще у XVIII столітті - де в Україні збудували "Пентагон"Відео

    20:35

    "Ситуація нагадує 1938-й": Каллас упевнена, що під загрозою безпека всієї Європи

    20:19

    Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

    20:13

    "Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Рецепти
    СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
    Економіка
    Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
    Синоптик
    Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
    Новини шоу бізнесу
    Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти