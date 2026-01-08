Рус
Читати російською
Долар небачено злетів, а євро перевалив за 50 грн: курс на 9 січня б'є рекорди

Руслана Заклінська
8 січня 2026, 17:02
Національний банк України встановив курс долара та євро на новій історичній позначці.
Долар небачено злетів, а євро перевалив за 50 грн: курс на 9 січня б'є рекорди
Курс валют на 9 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

На п'ятницю, 9 січня, Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара до нової історичної позначки. Євро подолав психологічну межу у 50 гривень, а польський злотий також помітно подорожчав. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 9 січня встановлено на рівні 42,99 грн/дол. Американська валюта зросла майже на 28 копійок порівняно з попереднім банківським днем (курс на 8 січня становив 42,7155 грн/дол.). Таким чином, долар вчетверте поспіль встановий новий рекорд.

Євро також продемонстрував стрімке зростання. Курс європейської валюти вперше перетнув позначку у 50 гривень і становить 50,1762 грн/євро, що на 25 копійок більше, ніж у четвер (49,92 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до завершення торгів котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,1/43,13 грн/дол., а євро - 50,28/50,30 грн/євро.

Курс злотого на 9 січня

Польський злотий підтримав загальний тренд на здорожчання іноземних валют. На п'ятницю його офіційний курс встановлено на рівні 11,92 грн, що на 7 копійок вище за показник четверга (11,8493 грн).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чому долар і євро різко зросли - думка експерта

Голова ЦЕС Гліб Вишлінський пояснив, що подорожчання долара та євро на стику років має сезонний характер, пов’язаний із бюджетними виплатами, які наприкінці грудня надходять бізнесу та населенню, а потім частково спрямовуються на імпорт, купівлю валюти або заощадження.

За його словами, помітне на перший погляд подорожчання, зокрема на 50 копійок при курсі 42-43 грн за долар, становить менше одного відсотка і значно поступається звичайним добовим коливанням на світових ринках.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, напередодні 8 січня НБУ підвищив курс долара та євро до нового історичного максимуму. Долар зріс до 42,71 грн/дол. (+15 коп.), а євро - 49,92 грн/євро (+13 коп.).

Також економіст Олексій Плотніков пояснює ріст євро зміцненням його до долара. У 2026 році курс, ймовірно, залишатиметься високим, близько 50 грн.

Як повідомляв Главред, у тиждень з 5 по 11 січня різких коливань валютного курсу в Україні не очікується. Долар прогнозують у межах 42,3-42,8 грн, євро - 48,5-49,75 грн.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
