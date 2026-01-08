'Москва, я так люблю тебя': поліція ідентифікувала учасниць скандалу в Києві

Троє дівчат їздили на автомобілі вулицями Києва гучно слухали провокативну російську музику.

Поліція знайшла дівчат, які їздили містом під російську музику / Колаж: Главред, фото: Поліція Києва/Facebook

У Києві покарали трьох дівчат, які каталися містом під гучну російську музику

На всіх склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство, з ними також працює СБУ

У столиці правоохоронці притягнули до відповідальності трьох молодих жінок, які каталися містом під гучну російську музику та публікували відео з поїздки у соцмережах. Про інцидент повідомила поліція Києва.

Як виявили порушниць

Під час моніторингу мережі правоохоронці натрапили на відео в одному зі столичних Telegram‑каналів. На кадрах було видно, як троє дівчат їздять вулицями Києва, вмикають провокативні треки російських виконавців і активно підспівують.

Поліцейські швидко встановили особи учасниць ролика: 21‑річну авторку контенту та її подруг — 22 і 24 років. Усі вони є мешканками Києва.

Адмінпротоколи та подальші перевірки

Після розшуку дівчат правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Втім, на цьому справа не завершилася. За даними поліції, із дівчатами вже працюють співробітники Служби безпеки України, які з’ясовують мотиви та обставини їхніх дій.

Дивіться відео, як дівчата в Києві їздили під російські треки:

