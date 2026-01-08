Рус
Адаптували під реальну війну: пілот пояснив, як українці переробили тактику F-16

Дар'я Пшеничник
8 січня 2026, 17:29
Західні союзники уважно вивчають цей досвід.
F-16
Українці розробили власну тактику для F-16 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"

Головні тези:

  • Українські пілоти F‑16 створили власну тактику, бо західна не підходила до війни з РФ
  • Нові прийоми вже вивчають союзники
  • Льотчики виконують ризиковані маневри під щільною ППО

Українські льотчики, які першими опанували винищувачі F‑16, були змушені розробити власні тактичні підходи до застосування цих літаків у бойових умовах. Про це розповів один із пілотів у відеоінтерв’ю для YouTube‑каналу Повітряних сил ЗСУ. Його ім’я з міркувань безпеки не розголошується.

"Ця війна інша". Чому стандартні методики не спрацювали

Пілот згадав, що на початку повномасштабного вторгнення він літав на радянських винищувачах. Згодом його відправили за кордон для навчання на F‑16, які Україні передали західні партнери. Однак після повернення на фронт стало очевидно: класичні натівські підходи не відповідають реаліям війни проти Росії.

відео дня

За його словами, іноземні інструктори готували українців за методиками, сформованими на основі попередніх конфліктів, тоді як нинішня війна має зовсім іншу динаміку та рівень загроз. Тому українським пілотам довелося фактично з нуля вибудовувати власні тактичні рішення — для перехоплення крилатих ракет, боротьби з "Шахедами" та роботи поблизу лінії фронту.

Західні партнери вивчають українські напрацювання

Льотчик зазначив, що союзники уважно спостерігають за результатами українських F‑16 і вже адаптують свої підходи, враховуючи досвід ЗСУ.

"Коли вони бачать, як ми працюємо в умовах обмежених ресурсів, то починають переймати наші тактичні рішення", — сказав він.

Ризикований маневр над Донбасом

Пілот не розкрив деталей нових методик, але навів приклад недавнього бойового епізоду. Трійка українських F‑16 потрапила в зону щільної російської ППО, де працювали одразу кілька типів зенітних комплексів.

Щоб відкрити шлях ударній групі, українські винищувачі свідомо "витягнули" на себе дві ракети, запущені з різних напрямків. Маневр спрацював — ударні літаки змогли знищити ціль, а вся група повернулася на базу.

Від радянських кабін до натівських систем

Україна вже отримала 44 із 87 F‑16, які пообіцяли передати європейські партнери. Перші екіпажі проходили навчання в Румунії. Одним із найбільших викликів для пілотів став мовний бар’єр: доводилося вивчати англійську та авіаційну термінологію буквально між бойовими вильотами.

Перші бойові завдання українські F‑16 виконали в серпні 2024 року — переважно для перехоплення ракет і дронів. Попри втрату чотирьох літаків, пілоти демонструють високу результативність: відомий випадок, коли один винищувач збив шість ракет за один виліт.

Потреба в сучасніших модифікаціях

Пілот назвав F‑16 "бездоганною машиною", але наголосив, що Україні потрібні новіші версії Block 70/72 з потужнішими радарами та модернізованою кабіною.

"На таких літаках ми могли б не лише збивати ракети й дрони, а й ефективно працювати по ворожих літаках уздовж лінії фронту", — підсумував він.

Адаптували під реальну війну: пілот пояснив, як українці переробили тактику F-16
F-16 / Інфографіка: Главред

Дивіться ексклюзивну історію від українського пілота:

Літаки F-16 в ЗСУ - останні новини

Як писав Главред, після отримання Україною американських винищувачів F-16 було втрачено чотири таких літаки. Про це йдеться в матеріалі The War Zone, присвяченому розповідям українських пілотів F-16.

Крім того, 16 травня 2025 року ЗСУ втратили F-16 під час відбиття повітряної атаки РФ. Під час виконання бойового завдання, спрямованого на відбиття повітряної атаки РФ, винищувач зник з радарів. Пілотові вдалося вижити. Льотчик встиг збити три ворожі повітряні цілі і атакував четверту за допомогою бортової гармати. Після цього в літаку виникли технічні неполадки.

Однак, на жаль, у квітні 2025 року під час бойового завдання загинув пілот винищувача F-16 капітан Павло Іванов. У Повітряних силах повідомили, що українському пілотові було 26 років.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

17:29

Адаптували під реальну війну: пілот пояснив, як українці переробили тактику F-16

12:02

Вдова померлого ADAM розчулила жалісливим зверненням до нього

11:44

Вдівець Бріжіт Бардо розкрив причину смерті та останні слова зірки

11:36

"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

11:29

Як прибрати сіль з взуття взимку: прості способи для шкіри, замші та тканини

11:26

Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору - як проголосувати

11:10

Хмарно з дощем: яка погода в Харкові буде 8 січня

11:08

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

11:04

"Нас просто знищують": окупанти відмовляються йти на штурми

10:56

Молодшу дочку Заворотнюк жорстоко обдурили в РФ: що з нею зробили

