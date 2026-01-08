Замість взводу: як робот ЗСУ півтора місяця самотужки зупиняв просування армії РФ

Наземний дрон із кулеметом утримував передові позиції 45 днів поспіль без присутності солдатів.

Наземний дрон веде вогонь на позиції / Колаж: Главред, фото: скриншот видео, DevDroid

Основне:

Дрон Droid TW 12.7 шість тижнів утримував позиції без піхоти

Зірвав усі атаки росіян, втрат серед українських бійців немає

На фронті вже працюють і інші озброєні модифікації цього робота

Українські військові вперше продемонстрували тривале утримання передової лінії оборони за допомогою повністю дистанційно керованого наземного дрона. Роботизована платформа Droid TW 12.7 майже півтора місяця стримувала атаки російських військ без постійної присутності піхоти, фактично виконуючи роль автономного вогневого поста.

Про деталі операції розповів командир ударної роти NC-13 Третього армійського корпусу ЗСУ Микола Зінкевич ("Макар") у коментарі для Business Insider.

Робот, що замінив цілий взвод

Гусеничний багі української розробки Droid TW 12.7, оснащений важким кулеметом M2 Browning калібру 12,7 мм, працював у режимі мобільного вогневого підсилення. За запитом командно-спостережного пункту він переміщувався між позиціями та відкривав вогонь по штурмових групах противника, зриваючи їхні спроби просунутися.

Попри інтенсивну роботу, дрон потребував лише періодичного техобслуговування — раз на два дні. Екіпаж, що перебував за 4 км від лінії фронту, витрачав близько чотирьох годин на підготовку машини до чергового циклу. Після модернізації та встановлення нових акумуляторів цей час скоротився удвічі.

Нульові втрати та провал російських спроб прориву

За весь період місії російським підрозділам не вдалося ані наблизитися до позиції, ані здійснити приховане проникнення. Українські бійці утримали рубіж без жодних втрат у живій силі — результат, який військові безпосередньо пов’язують із застосуванням роботизованої техніки.

Технології та нові модифікації

Виробник DevDroid зазначає, що Droid TW 12.7 має робочий радіус до 24 км, підтримує керування по радіоканалу та може використовувати елементи штучного інтелекту для автономного пересування.

Третій армійський корпус уже оприлюднив відео бойової роботи системи. Крім кулеметної версії, на фронті застосовуються й інші модифікації — зокрема дрони, озброєні 40-мм гранатометами Mk-19 та AGL-53.

За словами Миколи Зінкевича, попит на такі системи стрімко зростає, і нерідко військові купують їх власним коштом.

"Це найвигідніша інвестиція", — наголосив він, підкресливши, що роботизовані платформи дозволяють зберігати життя бійців і водночас підвищують ефективність оборони.

