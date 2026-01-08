Чи варто купувати долари і євро зараз: експерт дав українцям цінну пораду

Економіст пояснив, у яких випадках українцям вигідно купувати валюту.

Чи вигідно зараз обмінювати гривні на іноземні валюти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Плотніков:

Стрімка девальвація гривні незабаром зупиниться

Якщо є вільні гроші, то їх можна обміняти на валюту

Без "фінансової подушки" з обміном гривень на валюту не слід поспішати

В Україні курс долара та євро піднімається до рекордних позначок. На тлі такої ситуації на ринку виникає питання, що робити людям зі своїми валютними заощадженнями.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів Новини.LIVE, чи варто зараз купувати валюту та що буде з курсами долара і євро надалі.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи варто обмінювати гривні на іноземну валюту

Економіст вважає, що найближчим часом стрімка девальвація гривні зупиниться на рівні 43 гривень за долар. Тому, якщо в українців є вільні гроші, якими вони не планують користуватися у найближчі 6 місяців, їх можна обмінювати.

Але якщо відповідної "фінансової подушки" немає, то краще не поспішати з обміном гривні на долари, чи євро.

"У нас відбувається девальвація гривні, яка контролюється Національним банком. Він буде втримувати курс на рівні 43-43,50 грн/дол. принаймні до літа, а потім почне наближувати до середньорічного показника, закладеного в держбюджет", - пояснив Плотніков.

Як зміниться курс гривні у січні - думка експерта

Главред писав, що за словами кандидата економічних наук та незалежного експерта Олександра Хмелевського, НБУ до середини 2026 року зможе забезпечувати стабільний курс гривні завдяки тому, що на початку грудня валютні резерви Національного банку України встановили історичний рекорд і досягли позначки 54,7 млрд доларів.

Це відбулося через залучення іноземних позик. А оскільки ЄС після довгих дискусій погодив для України кредит у розмірі 90 млрд. євро, у 2026-2027 роках Нацбанк матиме кошти для проведення валютних інтервенцій із метою підтримки стабільності курсу гривні.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні до 11 січня не очікується різких коливань валютного курсу. Ситуація на ринку залишається контрольованою та збалансованою.

Раніше повідомлялося, що на 9 січня Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара до нової історичної позначки. Водночас євро подолав психологічну межу у 50 гривень.

Напередодні експерти Центру економічної стратегії повідомили, що подорожчання американської та європейської валют на стику років має типовий сезонний характер.

Про персону: Олексій Плотніков Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань. Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами. У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

