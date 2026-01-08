Шторми та завірюхи накриють країну: українців закликали нікуди не виїжджати

Коротко:
- 9 січня в Україні очікуються складні погодні умови
- Штормовий вітер та завірюхи накриють більшість областей
- В ДСНС оголосили І рівень небезпек
У п’ятницю, 9 січня, на дорогах більшості областей України буде дуже слизько. Через це оголошений І рівень небезпек. Про це повідомили в ДСНС.
Зазначається, що синоптики Укргідрометцентру попереджають про складні погодні умови у п'ятницю.
Так, значний сніг і хуртовини очікуються вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях.
Водночас, значні дощі з мокрим снігом пройдуть у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Також в ДСНс додали, що штормовий вітер (15-20 м/с) та завірюхи накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області.
"Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте", - йдеться у повідомленні.
Небезпечна негода в Україні
У четвер, 8 січня, в західні регіони України прийшла справжня зима зі снігом та сильним морозом. Сильний сніг та ожеледиця ускладнили рух на дорогах. Зокрема, на Трасі Київ - Чоп у Рівненській області рятувальники вже визволяти автомобілі зі снігових заметів.
Водночас, у Львові через нерозчищені дороги машини застрягають просто посеред дороги.
Колапс на дорогах через сніг - відео:
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, раніше в Укргідрометцентрі оголошували штормове попередження у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернігівській, Київській, Черкаській областях - І рівень небезпечності. Там очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу. Також очікується ожеледь та ожеледиця.
Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що після 9 січня в Україні очікується похолодання. За її словами, бурхливі атмосферні процеси можуть впливати на самопочуття, ускладнювати роботу комунальних служб та ситуацію на дорогах.
Крім того, метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні з 5 по 11 січня відзначиться температурними контрастами, рясними опадами у вигляді дощу та снігу та рвучким вітром.
Про джерело: ДСНС
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.
