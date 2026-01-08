Рус
П'ять знаків зодіаку зустрінуть справжнє кохання цього року: кому пощастить

Віталій Кірсанов
8 січня 2026, 14:36
Ці знаки зодіаку опиняться під сильним впливом Венери, Марса і Юпітера – планет, що відповідають за кохання, пристрасть і удачу.
П'ять знаків зодіаку зустрінуть справжнє кохання цього року
П'ять знаків зодіаку зустрінуть справжнє кохання цього року

Ви дізнаєтеся:

  • Гороскоп для Овнів і Козерогів
  • Гороскоп для Риб і Водоліїв
  • Гороскоп для Стрільців

П'ять знаків зодіаку отримають найбільші шанси на появу справжнього, глибокого кохання в 2026 році. Дослідження Tarotoo показало, коли ці події найбільш ймовірні. Про це пише Главред з посиланням на Your Tango.

Ці знаки зодіаку опиняться під сильним впливом Венери, Марса і Юпітера – планет, що відповідають за кохання, пристрасть і удачу. Щоб визначити оптимальні моменти для появи справжніх стосунків, аналітики вивчили, коли ці планети будуть взаємодіяти з астрологічними домами, пов'язаними з романтичною близькістю.

відео дня

Овен

Овни опиняться серед знаків, для яких 2026 рік принесе глибокі почуття. Згідно зі звітом, "Венера буде проходити через 5-й, 7-й і 8-й будинки Овна, які відповідають за нові стосунки і романтику, протягом 131 дня". У коханні цей знак відчуватиме підтримку майже півроку, проте найкращий час для романтичних починань – літні місяці. Найсприятливіший період для Овнів – з 14 червня по 9 липня.

Козеріг

Глибоке кохання чекає і на Козерогів, чому сприяє вплив Юпітера, планети удачі і достатку, на 7-й дім стосунків протягом першої половини року. "Юпітер допомагає новим знайомствам і відкриває щасливі можливості для цього земного знака протягом 276 днів", – відзначають аналітики. Проте, якщо Козероги хочуть зустріти кохання максимально ефективно, варто звернути увагу на перші тижні року: найкращий період для романтики – з 1 по 17 січня.

Риби

Для Риб 2026 рік також обіцяє значущі романтичні події. Венера, планета кохання, буде активна в будинках, пов'язаних із сердечними справами Риб, протягом 109 днів, забезпечуючи найкращі шанси для нових зв'язків. Юпітер додасть елемент удачі протягом 111 днів, а пік любовної енергії та потягу для Риб припаде на 3-6 березня.

Водолій

Водоліям доведеться зустріти глибоке кохання завдяки впливу Юпітера, який буде перебувати в будинках, пов'язаних з романтикою, 165 днів. Це майже половина року, що відкриває можливості для нових відносин і зміцнення існуючих. Марс, планета пристрасті, також зіграє значну роль – він буде активний в будинках кохання Водолія 138 днів. Найсприятливіший період для романтики для цього знака – з 24 січня по 10 лютого.

Стрілець

Стрільцям 2026 рік обіцяє насичені емоції і сильну хімію у відносинах. Червона планета буде проходити через 5-й, 7-й і 8-й будинки 131 день, створюючи безліч можливостей для пристрасті і романтичних зв'язків. Згідно зі звітом, найбільш підходящі дні для того, щоб розпалити іскру кохання, припадуть на весну – з 7 по 30 березня.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал має ознайомлювальний характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Астрологи назвали найкращий місяць для кожного знака зодіаку в 2026 році

09:14

Як говорити "я хочу" у стосунках без драми: два простих кроки до любовної гармонії

09:13

Майже весна: який погодний сюрприз 8 січня чекати Одесі

