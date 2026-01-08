Обмеження торкнуться усіх: в Укренерго заявили про відключення світла 9 січня

Наголошується, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Відключення світла 9 січня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне:

Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла

Також застосовуватимуться обмеження потужності для промислових споживачів

Причиною є російські атаки на енергооб’єкти

У п’ятницю, 9 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У відомстві наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Про це буде повідомлятись на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом у Києві

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що навіть без нових обстрілів ситуація з вимкненнями світла в Києві та області триватиме щонайменше 3-4 тижні.

Він підкреслив, що увесь січень українці житимуть за графіками відключень з урахуванням низьких температур.

"У нас банально не вистачає електроенергії. Київ і Київська область - дефіцитний регіон", - підкреслив експерт.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Юлія Свириденко попереджала, що в Україні очікується значне погіршення погодних умов. Тому через налипання снігу на лінії електропередач можливі перебої з електропостачанням.

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук говорив, що українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Водночас, у деяких населених пунктах України можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, у яких були дуже тривалі аварійні відключення.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

