Обмеження торкнуться усіх: в Укренерго заявили про відключення світла 9 січня

- Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла
- Також застосовуватимуться обмеження потужності для промислових споживачів
- Причиною є російські атаки на енергооб’єкти
У п’ятницю, 9 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в Укренерго.
Зазначається, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
У відомстві наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Про це буде повідомлятись на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться у повідомленні.
Ситуація зі світлом у Києві
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що навіть без нових обстрілів ситуація з вимкненнями світла в Києві та області триватиме щонайменше 3-4 тижні.
Він підкреслив, що увесь січень українці житимуть за графіками відключень з урахуванням низьких температур.
"У нас банально не вистачає електроенергії. Київ і Київська область - дефіцитний регіон", - підкреслив експерт.
Відключення світла - останні новини
Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Юлія Свириденко попереджала, що в Україні очікується значне погіршення погодних умов. Тому через налипання снігу на лінії електропередач можливі перебої з електропостачанням.
Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук говорив, що українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.
Водночас, у деяких населених пунктах України можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, у яких були дуже тривалі аварійні відключення.
