В Полтаві і області відключень стане менше: в ОВА сказали коли

Анна Косик
8 січня 2026, 18:14
Мешканці Полтавщини незабаром матимуть більше годин зі світлом.
Відключення світла на Полтавщині стануть короткотривалішими / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/poltavskaOVA

Що повідомив Когут:

  • Графіки погодинних відключень на Полтавщині скоротять
  • За новими графіками Полтава та область почне жити з цих вихідних

На Полтавщині оптимізують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це у Telegram повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, оновлений графік почне діяти в Полтаві та області вже з суботи, 10 січня. Таке рішення було прийнято згідно з постановою Кабміну №600.

відео дня

В Полтавській області повністю переглядають перелік об’єктів, які мають пріоритет у живленні. Головна мета такої процедури - зменшення тривалості відключень світла для людей.

"Усі без винятку об’єкти, згідно з постановою Уряду, мають бути включені до національного реєстру критичної інфраструктури для підтвердження статусу і, відповідно, вилучені з графіків ГПВ. Наголосив на необхідності їх перевірки. У разі відсутності у реєстрі, такі об’єкти підлягають вимкненню на загальних засадах, а органи місцевого самоврядування мають забезпечити їх альтернативними джерелами живлення", - наголосив Когут.

З переліку вже вдалося виключити об'єкти, які були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. Це вивільнить додаткову потужність, що дозволить збільшити кількість годин зі світлом.

"Працюємо над тим, щоб зробити графіки погодинних відключень справедливими для всіх", - додав чиновник.

Якою буде ситуація з відключеннями в Україні після зими - прогноз експерта

Главред писав, що за словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, Україні головне пережити зиму.

Тому що з настанням весняно-літнього періоду в роботу активно включається сонячна генерація. Взимку ж, зрозуміло, рівень сонячної генерації мінімальний через короткий світловий день.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у випадку знищення температури повітря на кілька днів до близько -20 градусів, для стабілізації енергосистеми можуть бути посилені обмеження.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються зруйнувати всю енергетичну інфраструктуру в Україні. Повний блекаут вони хочуть влаштувати і в Києві. Проте, РФ навряд чи зможе повністю "погасити" столицю.

Напередодні стало відомо, що навіть, якщо влітку в Україні буде багато сонця й атомної генерації, в пікові години громадяни все одно можуть сидіти без світла через пошкоджені мережі.

Читайте також:

Про персону: Володимир Когут

Володимир Когут — тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА), раніше обіймав посаду заступника голови Полтавської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

