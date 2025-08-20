Пастка для росіян на Донеччині захлопується - ЗСУ за крок від оточення армії РФ

Сили оборони України успішно контратакують поблизу Добропілля на Донеччині, створюючи загрозу оточення російського угруповання, вказує BBC.

Армія РФ на Донеччині "за крок" до повного оточення - BBC / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі BBC:

Російські війська за крок до оточення на Донеччині

ЗСУ проводять успішні контратаки

Українські війська вклинились в основу російського виступу

Сили оборони України проводять успішні контратаки поблизу Добропілля на Донеччині. Армія Росії, яка раніше змогла просунутись в напрямку міста може залишитись в оточенні. Про це пише військовий оглядач BBC Ілля Абішев.

До цього, повідомлялося про глибоке просування російських військ на 10–12 км, а за деякими даними – до 15–18 км, що створило загрозу подальшого прориву оборони України.

Ілля Абішев вказує на те, що ЗСУ оперативно відреагували на ситуацію та зупинили наступ, відбивши низку населених пунктів на лінії Рубіжне – Золотий Колодязь – Веселе.

"Українські військові також вклинилися в основу російського виступу і створили зустрічну загрозу оточення всього угруповання, яке зробило прорив. За низкою повідомлень, частина російських підрозділів, які просунулися далі за всіх на північ, вже опинилися відрізаними від основних сил", - вказує він.

Про це свідчать дані карт українського порталу DeepState та російського z-блогера "Рыбаря". На мапі Інституту вивчення війни (ISW) оточення російських сил не відзначене, проте аналітики також попереджають про загрозу.

За словами Іллі Абішева, нині тривають запеклі бої, обидві сторони стягують резерви.

Військовий експерт Костянтин Машовець повідомляє, що ворог намагається деблокувати свої передові підрозділи ударами з правого флангу між селами Шахове та Нове Шахове в напрямку Кучерова Яру, де просунувся приблизно на 500 метрів. Також окупанти продовжують атаки на північному фланзі наступу на Покровськ – у напрямку Родинського.

"Своєю чергою, ЗСУ продовжують контратакувати противника біля основи "горловини" його клину, прагнучи повністю перерізати самий клин за найкоротшим напрямом Миканорівка - Маяк, а також поступово звужують загальну площу вклинення противника", - пише Машовець.

Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається вкрай напруженою та може змінитися будь-якої миті.

Яка ціль російського прориву під Добропіллям

Як писав Главред, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан підкреслив, що головною метою таких дій є саме медійний ефект.

За його словами, повідомлення про просування на понад 10 км виглядають сумнівно, адже жоден підрозділ — від роти до бригади — не здатен утримувати настільки велику територію без значних резервів і належного забезпечення. Зазвичай мова йде про сотні метрів чи кілька кілометрів, але не більше. Без сотень чи навіть тисяч військових контролювати такі рубежі неможливо.

Він пояснив, що невеликі піхотні групи, які діють у тилу, здебільшого є диверсійними підрозділами. Часто вони маскуються під місцевих мешканців, займаючись диверсіями, саботажем та іншими подібними операціями. Таких груп чимало, і вони доволі активні.

Кузан наголосив, що через чисельну перевагу росіян Україна не може створити суцільну лінію оборони на всіх ділянках фронту, тому боротьба з диверсійними групами залишається постійним завданням.

"За всіма ознаками, це неповноцінний прорив. Для справжнього прориву потрібне перекидання додаткових резервів, але факт у тому, що росіяни знайшли слабке місце й намагатимуться усіма силами розвинути свій успіх, кидаючи туди багато снарядів і особового складу. У той же час наразі їм важливо видати бажане за дійсне: показати, що це вже прорив, що територія під їхнім контролем, і що цей прорив вони готові розвивати", - резюмує він.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються встановити контроль над усією Донецькою областю та ведуть наступ у напрямку Ямполя. Про це розповів молодший сержант, командир відділення 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що попри тиск на східному фронті, ресурсів для повного захоплення Донеччини у ворога бракує.

Крім того, за словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, російські окупанти посилили бойову активність у дніпровській острівній зоні на Херсонщині.

Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

