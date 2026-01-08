Рус
Люта холоднеча та хуртовини накриють Львів: коли вдарять морози до -14°С

Руслана Заклінська
8 січня 2026, 15:51
141
Циклон із Білорусі принесе хуртовини та ожеледицю, яка паралізує рух на дорогах.
Люта холоднеча та хуртовини накриють Львів: коли вдарять морози до -14°С
Прогноз погоди для Львова на 9 січня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода у Львові 9 січня
  • Про яку небезпеку попередили метеорологи на Львівщині
  • Якою буде температура повітря 9 січня

Погоду на Львівщині 9 січня визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю. Очікується похолодання, сніг, ожеледиця та поривчастий вітер. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області пануватиме хмарна погода з проясненнями. Періодично йтиме сніг, який через сильний вітер перетворюватиметься на хуртовини. Вітер північно-західний 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

відео дня

Ніч на Львівщині буде особливо лютою - від -9°С до -14°С. Вдень стовпчики термометрів покажуть -5…-10°С. Водіям слід бути вкрай уважними, оскільки під час опадів та хуртовин видимість на дорогах суттєво погіршуватиметься.

На території Львівської області та у Львові прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погода у Львові

У самому Львові синоптична ситуація 9 січня буде не менш напруженою. Місто накриє хуртовина, а дороги перетворяться на ковзанку. Штормові пориви вітру до 15-20 м/с зберігатимуться протягом усієї доби.

Вночі очікується 10-12° морозу, вдень температура коливатиметься в межах 7-9° нижче нуля. Атмосферний тиск почне слабо зростати лише вдень, вологість повітря залишиться стабільно високою.

Лавинна небезпека в горах

Станом на ранок 8 січня висота снігового покриву в горах Львівщини вже сягнула 30-32 см. Лише за останню добу приріст снігу склав до 8 см. Через такі умови в Карпатах 8 та 9 січня зберігається II рівень небезпеки (помірна сніголавинна небезпека). Рятувальники закликають туристів бути обережними та не виходити на круті схили.

Погода в Україні 9 січня
Погода в Україні 9 січня / Фото: Укргідрометцентр

Де і коли будуть найбільші морози

Синоптик Наталя Птуха розповіла Главреду, що після Водохреща в Україні очікується небезпечне похолодання. За її словами, 10-11 січня прогнозується різке зниження температури, особливо вночі на заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -14…-20 °C, місцями до -23 °C, вдень - від -9 до -15 °C.

Найхолодніше буде у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. Удень температура там коливатиметься від -6 до -12 °C.

Погода у регіонах Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, західні області накрили сильні снігопади й морози. Через ожеледицю та нерозчищені дороги рух транспорту ускладнений, фіксують затори й застряглі авто. Рятувальники визволяють машини зі снігових заметів і закликають без потреби не виїжджати.

Також 8 січня в Харкові хмарна погода з дощем. Температура вдень +3…+9 °C, вночі +3…+5 °C. Вітер південно-східний, 4–12 м/с.

Крім цього, впродовж тижня в Україні прогнозують різкі перепади температур, сніг та дощ, ожеледицю і поривчастий вітер. Циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

