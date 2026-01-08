Ворог може просунутися до важливого міста на Дніпропетровщині - прогноз експерта

Армія РФ могла отримати нове завдання по просуванню на фронті.

Що сказав Ступак:

Росіяни можуть просунутися до Павлограду

Окупанти будуть інтенсивно обстрілувати Дніпропетровщину

У найгіршому випадку окупанти дійдуть ближче до Дніпра

Окупаційна армія країни-агресорки Росії просувається у Дніпропетровській області, однак поки що їй вдається лише захоплювати окремі села. Але цьогоріч на українців може чекати вкрай неприємний розвиток подій у цій області.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-працівник Служби безпеки України Іван Ступак. За його словами, за найпозитивніших розкладів Дніпропетровщину чекають інтенсивні обстріли та підхід військ РФ до Павлограда.

"Це може стати вкрай неприємним розвитком подій для нас. Адже Павлоград – це місто, яке має велике значення для України: там працювала оборонка і свого часу ракетна програма. Тому я думаю, що завдання щодо захоплення Павлограда перед російськими військами стоїть", - наголосив Ступак.

Експерт також озвучив найнегативніший сценарій. Він передбачає те, що війська противника підійдуть до міста Дніпро на відстань приблизно 100 км, і це буде страх і жах. А от Павлоград реально може опинитися під загрозою у новому році.

Росія готується до прориву кордону України - попередження експерта

Главред писав, що за даними Івана Ступака, росіяни не лише хочуть просуватися Дніпропетровщиною, але й можуть розпочати наземні операції в ще якихось областях України.

Експерт переконаний, що росіяни розраховують зайти невеликою кількістю своїх військ хоча б на 10-15 км вглиб території прикордонних областей і розтягнути українські війська.

Бойові дії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти відмовляються йти на штурм, попри накази командування. А все тому, що вони непридатні до служби і багато з них пересуваються на кріслах колісних.

Напередодні стало відомо, що на сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія суттєво наростила інтенсивність бойових дій. Кількість штурмових груп зросла у два-три рази.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

