Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

The Washington Post стверджує, що надмірна самовпевненість Володимира Путіна може коштувати йому шансу на вигідну угоду з Дональдом Трампом.

https://glavred.net/politics/putin-pereocenil-sebya-manipulyacii-s-trampom-obernulis-protiv-kremlya-wp-10691435.html Посилання скопійоване

Путін намагався маніпулювати Трампом, але чому його план провалився / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ОПУ, скріншот з відео

Коротко:

Путін переоцінив свої можливості у спробах схилити США на свій бік

Зустріч Трампа з Зеленським та лідерами ЄС показала рішучу підтримку України

Білий дім очікує зустрічі Путіна і Зеленського, але сигнали з Москви суперечливі

Спроби лідера Росії Володимира Путіна схилити США на свій бік у війні в Україні дали кардинально протилежні результати. Путін переоцінив свої можливості під час зустрічі з президентом Трамом. Про це пише The Washington Post.

Попри можливість укладення мирної угоди, Путін не готовий до компромісу. Через надмірну впевненість у військовій перемозі над Україною Путін може втратити шанс скористатися теплими відносинами з президентом Дональдом Трампом. Водночас затягування війни щотижня призводить до тисяч жертв серед людей та завдає серйозної шкоди економіці Росії і її глобальним стратегічним позиціям.

відео дня

Після серії самітів Росія продовжувала чинити перешкоди будь-яким заходам, спрямованим на просування мирного процесу, що свідчить про те, що Путін не готовий рухатися в темпі, запропонованому Трампом. За оцінками журналістів, Путін виграв час і уникнув нових санкцій США, переконавши Трампа відмовитися від тиску на припинення вогню. Натомість Вашингтон погодився домагатися всеосяжної мирної угоди, переговори щодо якої можуть тривати роки. Це дозволяє Росії продовжувати війну, не ризикуючи потрапити під нові жорсткі санкції.

Однак дружня зустріч Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами показала, наскільки небезпечною для Путіна є рішуча європейська підтримка України. Саміт у Вашингтоні підкреслив, що його спроби домогтися панування над Україною і розділити США та Європу не мали успіху.

Зустріч у Вашингтоні переклала відповідальність за наступний крок у мирних переговорах на Путіна. Крім цього, це розчарувало націоналістично налаштованих російських коментаторів, які очікували, що Путін примусить Трампа нав’язати Україні невигідну угоду.

"Я не знаю, про що думають у Кремлі. Якщо метою було маніпулювати Трампом в Анкориджі, то, на мій погляд, у них це не дуже вийшло", - сказав науковий співробітник Ради з міжнародних відносин сказав Томас Грем.

Також Путіну не вдалося залучити Трампа до ширшої розмови про економічне співробітництво між Росією та США - "карту", яку він сподівався використати для схиляння американського лідера до своєї позиції щодо війни.

Білий дім наразі очікує зустрічі між Путіним і Зеленським. Однак Росія надсилає зовсім інші сигнали, що свідчить про непорозуміння у дискусіях між Вашингтоном і Москвою.

За словами експерта, близького до російських дипломатів, Путін навряд чи погодиться на зустріч, оскільки це означатиме "легітимацію українського політичного режиму з боку Москви, що створить проблеми". Видання підкреслює, що російська позиція полягає у тому, що зустріч може відбутися лише після напрацювання умов угоди, які для фактично означатимуть капітуляцію України.

Чи можлива зустріч Зеленського з Путіним

Проведення тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна зараз під великим питанням. За словами експосла Валерія Чалого, Кремль очікував, що Трамп нав'яже Україні свій сценарій, але втрутилися європейські лідери.

"Здається, що цього не вдалося зробити. Тепер питання у тому, чи погодяться росіяни на тристоронню зустріч у такій консолідованій позиції, яка ще може змінюватися", - зазначив дипломат.

Чалий вважає, що якщо Росія не отримає бажаного, вона може зірвати переговори. Підтримка європейських країн стане ключовим фактором для проведення продуктивного діалогу.

Зустріч Зеленського з Путіним - головне

Як повідомляв Главред, 18 серпня між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова. У той день президент України Володимир Зеленський перебував у Білому домі разом із лідерами ЄС. Розмова тривала близько 40 хвилин, і за її результатами Трамп заявив, що докладе всіх зусиль для організації переговорів між Путіним та Зеленським.

За даними агентства Reuters, двосторонню зустріч Зеленського з Путіним планують провести у нейтральній країні - це може бути Угорщина або Швейцарія.

Трамп планує організувати зустріч між Путіним і Зеленським до кінця серпня. Підготовка до переговорів уже розпочата, про що американський лідер повідомив у соціальній мережі Truth.

Крім цього, 18 серпня Путін запропонував провести зустріч із Зеленським у Москві для обговорення припинення війни. Зеленський відразу відмовився.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред