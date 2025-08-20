Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

Руслана Заклінська
20 серпня 2025, 23:28
162
The Washington Post стверджує, що надмірна самовпевненість Володимира Путіна може коштувати йому шансу на вигідну угоду з Дональдом Трампом.
Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP
Путін намагався маніпулювати Трампом, але чому його план провалився / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ОПУ, скріншот з відео

Коротко:

  • Путін переоцінив свої можливості у спробах схилити США на свій бік
  • Зустріч Трампа з Зеленським та лідерами ЄС показала рішучу підтримку України
  • Білий дім очікує зустрічі Путіна і Зеленського, але сигнали з Москви суперечливі

Спроби лідера Росії Володимира Путіна схилити США на свій бік у війні в Україні дали кардинально протилежні результати. Путін переоцінив свої можливості під час зустрічі з президентом Трамом. Про це пише The Washington Post.

Попри можливість укладення мирної угоди, Путін не готовий до компромісу. Через надмірну впевненість у військовій перемозі над Україною Путін може втратити шанс скористатися теплими відносинами з президентом Дональдом Трампом. Водночас затягування війни щотижня призводить до тисяч жертв серед людей та завдає серйозної шкоди економіці Росії і її глобальним стратегічним позиціям.

відео дня

Після серії самітів Росія продовжувала чинити перешкоди будь-яким заходам, спрямованим на просування мирного процесу, що свідчить про те, що Путін не готовий рухатися в темпі, запропонованому Трампом. За оцінками журналістів, Путін виграв час і уникнув нових санкцій США, переконавши Трампа відмовитися від тиску на припинення вогню. Натомість Вашингтон погодився домагатися всеосяжної мирної угоди, переговори щодо якої можуть тривати роки. Це дозволяє Росії продовжувати війну, не ризикуючи потрапити під нові жорсткі санкції.

Однак дружня зустріч Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами показала, наскільки небезпечною для Путіна є рішуча європейська підтримка України. Саміт у Вашингтоні підкреслив, що його спроби домогтися панування над Україною і розділити США та Європу не мали успіху.

Зустріч у Вашингтоні переклала відповідальність за наступний крок у мирних переговорах на Путіна. Крім цього, це розчарувало націоналістично налаштованих російських коментаторів, які очікували, що Путін примусить Трампа нав’язати Україні невигідну угоду.

"Я не знаю, про що думають у Кремлі. Якщо метою було маніпулювати Трампом в Анкориджі, то, на мій погляд, у них це не дуже вийшло", - сказав науковий співробітник Ради з міжнародних відносин сказав Томас Грем.

Також Путіну не вдалося залучити Трампа до ширшої розмови про економічне співробітництво між Росією та США - "карту", яку він сподівався використати для схиляння американського лідера до своєї позиції щодо війни.

Білий дім наразі очікує зустрічі між Путіним і Зеленським. Однак Росія надсилає зовсім інші сигнали, що свідчить про непорозуміння у дискусіях між Вашингтоном і Москвою.

За словами експерта, близького до російських дипломатів, Путін навряд чи погодиться на зустріч, оскільки це означатиме "легітимацію українського політичного режиму з боку Москви, що створить проблеми". Видання підкреслює, що російська позиція полягає у тому, що зустріч може відбутися лише після напрацювання умов угоди, які для фактично означатимуть капітуляцію України.

Чи можлива зустріч Зеленського з Путіним

Проведення тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна зараз під великим питанням. За словами експосла Валерія Чалого, Кремль очікував, що Трамп нав'яже Україні свій сценарій, але втрутилися європейські лідери.

"Здається, що цього не вдалося зробити. Тепер питання у тому, чи погодяться росіяни на тристоронню зустріч у такій консолідованій позиції, яка ще може змінюватися", - зазначив дипломат.

Чалий вважає, що якщо Росія не отримає бажаного, вона може зірвати переговори. Підтримка європейських країн стане ключовим фактором для проведення продуктивного діалогу.

Зустріч Зеленського з Путіним - головне

Як повідомляв Главред, 18 серпня між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова. У той день президент України Володимир Зеленський перебував у Білому домі разом із лідерами ЄС. Розмова тривала близько 40 хвилин, і за її результатами Трамп заявив, що докладе всіх зусиль для організації переговорів між Путіним та Зеленським.

За даними агентства Reuters, двосторонню зустріч Зеленського з Путіним планують провести у нейтральній країні - це може бути Угорщина або Швейцарія.

Трамп планує організувати зустріч між Путіним і Зеленським до кінця серпня. Підготовка до переговорів уже розпочата, про що американський лідер повідомив у соціальній мережі Truth.

Крім цього, 18 серпня Путін запропонував провести зустріч із Зеленським у Москві для обговорення припинення війни. Зеленський відразу відмовився.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін зустріч Зеленського з Путіним війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

23:28Політика
"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

22:57Україна
Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

22:34Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

Останні новини

23:28

Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань: стало відомо, що сталося

22:57

"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

22:34

Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

22:30

"Повзучий наступ" на Донеччині: у ЗСУ розкрили, що задумав ворог на тлі переговорів

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:15

Від військ у Львові до угоди зі США: ЗМІ дізналися сценарії гарантій безпеки

21:49

Пастка для росіян на Донеччині захлопується - ЗСУ за крок від оточення армії РФ

21:35

Медведєв заговорив про війська НАТО в Україні і згадав "безмозкого галльського півня"

21:35

Де три відмінності між хлопцями, які ріжуть дерево: непросто буде знайти відгадку

Реклама
21:34

Два затемнення - два переломи: що чекає на Овнів у вересні 2025 рокуВідео

21:13

Неймовірно ніжна качина грудка з вишневим соусом: страва, від якої всі будуть у захватіВідео

21:12

"Я зараз відчуваю": Лідія Таран заговорила про особисте життя

21:10

Капуста пролежить всю зиму: секрет вересневого догляду, який працюєВідео

20:43

В Україні прийняли важливе рішення щодо мобілізації - що зміниться і для кого

20:28

Чому консервовані огірки м'які: секретна добавка врятує улюблену стравуВідео

20:21

Український слід на Курщині: історик розповів, як Росія привласнила СуджуВідео

20:11

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

20:10

Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країниВідео

19:43

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

19:26

Над Україною зійде "чорний Місяць" - про що попереджає Біблія та що каже наука

Реклама
19:13

Абсолютний мастхев: п'ять осінніх трендів, без яких у 2025-му нікуди

19:10

Чому Путін не змінюватиме конституцію РФ заради безпеки ЄвропиПогляд

19:09

Унітаз вмить засяє чистотою: феноменально простий і ефективний спосібВідео

19:07

Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання - Міноборони

18:55

"Ворог місяцями виснажував бригади": командир ЗСУ заявив про просування окупантів

18:51

Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна: ЗМІ з’ясували, чому Кремль тягне час

18:32

Зірці серіалу "Вороніних" діагностували рак

18:26

Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

18:13

"Невинні" напої можуть позбавити прав: що краще не пити водіям перед поїздкоюВідео

18:09

У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України

17:58

Більшість готують неправильно: як посмажити ідеально хрустку картоплюВідео

17:48

Майже 7 мільйонів доларів: який вигляд має найдорожча сумка у світіВідео

17:30

"Коли ти вийдеш заміж?": найкасовіший український фільм цього року тепер на телебаченніВідео

17:28

"НАТО без НАТО": в чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

17:20

Гаплик транзиту нафти з РФ настане після руйнування терміналів у Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську - Гончар

17:07

Чим відрізняються дві лікарки: від такої загадки голова буде йти обертом

17:04

Лорак похвалилася кострубатим кулінарним умінням

16:57

Білизна висохне за лічені хвилини: про "золоте правило" знають лише одиниціВідео

16:45

Ціни на одну категорію продуктів злетять восени - що і на скільки подорожчає

16:37

Долар пішов на зліт, а євро летить у прірву: в Україні змінився курс валют

Реклама
16:36

В Росії заявили про 1,7 мільйона загиблих військових ЗСУ - в Україні відреагували

16:29

﻿ Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 ФР новини компанії

16:20

Порошенко спекулює темами армії, віри та мови, хоча сам їх знецінював, – військовий

16:10

"Ми відчули одне одного": Melovin розповів про кармічну зустріч із зіркоюВідео

15:56

В Росії склали свій список країн-гарантів безпеки України - хто туди ввійшов

15:56

Миші забудуть дорогу до будинку: 100%-вий засіб знайдеться на будь-якій кухніВідео

15:50

Ніколи не прогадаєте: одеситка назвала три ознаки стиглого кавуна

15:40

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити 21 серпня, прикмети

15:27

Чому не варто застеляти ліжко вранці: простий лайфхак приємно вразить

15:24

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти