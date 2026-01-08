Доведеться платити більше: в Україні різко зростуть ціни на популярний напій

Експерт підкреслив, що відбулося скорочення глобальних запасів кави.

https://glavred.net/economics/pridetsya-platit-bolshe-v-ukraine-rezko-vyrastut-ceny-na-populyarnyy-napitok-10730570.html Посилання скопійоване

Ціни на каву в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на каву у 2026 році зростатимуть

Очікується, що подорожчання не повинно перевищити 10%

Вартість залежатиме від чинників на світовому й регіональному ринках

Зростання світових цін на каву спостерігається з серпня 2025 року через несприятливі погодні умови в країнах-виробниках. Зокрема, у листопаді здорожчання сягнуло 27%. Про це заявив науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький в коментарі 24 Каналу.

"Негода в Бразилії та В’єтнамі вплинула на світовий ринок кави. У другій половині 2025 року відбулося скорочення глобальних запасів кави. Наслідки ж негативних процесів у галузі відбилися в цінах на каву в Україні", - наголосив він. відео дня

За його словами, з серпня 2025 року ціна кави в роздрібних мережах додатково зросла на 11%. Тому варто очікувати продовження подорожчання й на початку 2026 року.

На його думку, при збереженні відносної стабільності, зростання цін не повинно перевищити 10%.

Духницький також додав, що ситуація протягом усього 2026 року залежатиме від багатьох чинників на світовому й регіональному ринках кави. Головні з них:

фактичне виробництво кави;

перебіг погодних умов;

очікування майбутнього урожаю;

безперервність постачання;

поведінка ключових суб’єктів ринку.

Як змінилась вартість кави за останній рік

В Опендатабот повідомляли, що у грудні 2025 року середня вартість чашки еспресо в Україні сягнула 41 гривні.

Зазначається, що каву продають на 17% дорожче, ніж у 2024 році, коли її можна було придбати в середньому за 35 гривень.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення ціна еспресо в Україні зросла майже вдвічі", - сказали експерти.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на сало в Україні невпинно зростають. У річному вимірі продукт подорожчав на 29% і вартість стає більшою безперервно з липня 2024 року.

Також відомо, що біла цибуля в українських супермаркетах тепер в середньому коштує 57,88 гривні за кілограм, хоча минулого місяця українці платили за неї 44,33 гривні.

Крім того, у 2025 році середня ціна на сьомгу становила 350-400 грн за кілограм. Але у 2026 році очікується подорожчання до 380-450 грн через зростання логістичних витрат і попиту.

Читайте також:

Про ресурс: Інститут аграрної економіки Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів. Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру. Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред