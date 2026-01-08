Доведеться платити більше: в Україні різко зростуть ціни на популярний напій

Коротко:
- Ціни на каву у 2026 році зростатимуть
- Очікується, що подорожчання не повинно перевищити 10%
- Вартість залежатиме від чинників на світовому й регіональному ринках
Зростання світових цін на каву спостерігається з серпня 2025 року через несприятливі погодні умови в країнах-виробниках. Зокрема, у листопаді здорожчання сягнуло 27%. Про це заявив науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький в коментарі 24 Каналу.
"Негода в Бразилії та В’єтнамі вплинула на світовий ринок кави. У другій половині 2025 року відбулося скорочення глобальних запасів кави. Наслідки ж негативних процесів у галузі відбилися в цінах на каву в Україні", - наголосив він.відео дня
За його словами, з серпня 2025 року ціна кави в роздрібних мережах додатково зросла на 11%. Тому варто очікувати продовження подорожчання й на початку 2026 року.
На його думку, при збереженні відносної стабільності, зростання цін не повинно перевищити 10%.
Духницький також додав, що ситуація протягом усього 2026 року залежатиме від багатьох чинників на світовому й регіональному ринках кави. Головні з них:
- фактичне виробництво кави;
- перебіг погодних умов;
- очікування майбутнього урожаю;
- безперервність постачання;
- поведінка ключових суб’єктів ринку.
Як змінилась вартість кави за останній рік
В Опендатабот повідомляли, що у грудні 2025 року середня вартість чашки еспресо в Україні сягнула 41 гривні.
Зазначається, що каву продають на 17% дорожче, ніж у 2024 році, коли її можна було придбати в середньому за 35 гривень.
"Загалом від початку повномасштабного вторгнення ціна еспресо в Україні зросла майже вдвічі", - сказали експерти.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, ціни на сало в Україні невпинно зростають. У річному вимірі продукт подорожчав на 29% і вартість стає більшою безперервно з липня 2024 року.
Також відомо, що біла цибуля в українських супермаркетах тепер в середньому коштує 57,88 гривні за кілограм, хоча минулого місяця українці платили за неї 44,33 гривні.
Крім того, у 2025 році середня ціна на сьомгу становила 350-400 грн за кілограм. Але у 2026 році очікується подорожчання до 380-450 грн через зростання логістичних витрат і попиту.
Читайте також:
- Ціни різко підуть угору: названо продукти, які подорожчають у першу чергу
- Грошова допомога у січні: хто з українців може розраховувати на 1 500 гривень
- Рекордний "зліт" долара: розкрито причину різкого стрибка на валютному ринку
Про ресурс: Інститут аграрної економіки
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів.
Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру.
Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред