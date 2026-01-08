Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждалі

Марія Николишин
8 січня 2026, 18:46оновлено 8 січня, 19:27
715
Наразі постраждалим надається допомога.
РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждалі
Удар по Кривому Рогу / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами "Іскандер"
  • Наразі кількість поранених зросла до десяти
  • Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках

У четвер, 8 січня, країна-агресор Росія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами "Іскандер". Під удар потрапили багатоповерхівки. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, для удару по Кривому Рогу ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер".

відео дня

"Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо", - йдеться у повідомленні.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко заявив, що внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей, серед них - дитина.

"57-річний чоловік у важкому стані. Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура", - додав він.

РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждалі
Іскандер / Інфографіка: Главред

О 18:55 Вілкул розповів, що кількість поранених зросла до десяти.

"Один чоловік украй важкий, в операційній. Ще багато Шахедів у нашому напрямку, тому бережіть себе", - наголосив він.

Наслідки удару по Кривому Рогу - відео:

РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждалі

Росія готує надмасовані атаки

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що у 2026 році Росія може наростити масштаб атак по території України.

За його словами, вже у першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

"Кількість безпілотників і ракет, якими наносяться удари по Україні, зростає, а тому зростає і кількість жертв. Так буде і в 2026 році", - додав експерт.

РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждалі
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали заявили, що російські окупанти готуються до нового масованого обстрілу України. Ворог може застосувати ударні дрони, балістику та крилаті ракети. Атака може відбутися протягом найближчих 48 годин.

Увечері 7 січня місто Дніпро опинилося під атакою безпілотних літальних апаратів. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області.

Крім того, 7 січня в результаті ударів РФ в Одеській області в порту "Чорноморськ" сталося загоряння контейнерів з маслом, а в порту "Південний" пошкоджено адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.

Читайте також:

Про персону: Олександр Вілкул

Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Кривого Рогу Дніпропетровська область новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кадрові зміни в чотирьох регіонах: Зеленський затвердив нових керівників ОДА

Кадрові зміни в чотирьох регіонах: Зеленський затвердив нових керівників ОДА

20:30Політика
РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждалі

РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждалі

18:46Україна
Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

18:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Григорій Решетнік став публічним посміховиськом - що сталося

Григорій Решетнік став публічним посміховиськом - що сталося

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміни

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміни

Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

Тривалі відключення електроенергії в Дніпрі та області: графіки на 8 січня

Тривалі відключення електроенергії в Дніпрі та області: графіки на 8 січня

Останні новини

19:52

Дніпро без світла: експерт розкрив проблеми, які "оголив" останній удар РФ

19:40

Заснували втікачі з РФ у XVIII столітті - у якому місті України немає вулицьВідео

19:40

Опозиція в РФ - це симбіоз чекістських агентів із корисними ідіотамиПогляд

19:02

Чим замінити пісок і сіль для боротьби з ожеледицею: найкращі та найефективніші рішенняВідео

18:57

DREVO дебютував в українській романтичній комедії: де дивитися фільм новини компанії

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
18:54

Мінімум зморшок і сімейна схожість: Меттью Макконахі показав свою 94-річну маму

18:51

Досить казати "ОК": чому слово "гаразд" робить вас сильнішими

18:46

РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждаліВідео

18:35

"Москва, я так люблю тебя": поліція ідентифікувала учасниць скандалу в Києві

Реклама
18:32

Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

18:24

Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

18:14

В Полтаві і області відключень стане менше: в ОВА сказали коли

18:12

Обмеження торкнуться усіх: в Укренерго заявили про відключення світла 9 січня

17:54

Головні помилки, яких припускається більшість: продукти, які "вбиває" холодильникВідео

17:39

Чи варто купувати долари і євро зараз: експерт дав українцям цінну пораду

17:35

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

17:29

Адаптували під реальну війну: пілот пояснив, як українці переробили тактику F-16

17:20

Що робити, коли автомобіль застряг у снігу: покрокова інструкція для водіївВідео

17:06

Не лише вчителі: кому в освіті підвищать зарплати у 2026 році

17:02

Долар небачено злетів, а євро перевалив за 50 грн: курс на 9 січня б'є рекорди

Реклама
16:59

Для гарантій безпеки України потрібна згода Росії - Мерц

16:29

Замість взводу: як робот ЗСУ півтора місяця самотужки зупиняв просування армії РФ

16:19

Доведеться платити більше: в Україні різко зростуть ціни на популярний напій

15:52

Один трюк поверне рушникам колишню свіжість: працює миттєвоВідео

15:51

Люта холоднеча та хуртовини накриють Львів: коли вдарять морози до -14°С

15:46

Тільки не окріп: що робити, якщо примерзли двері та ручки авто

15:43

Вийде у всіх: рецепт улюбленого десерту з дитинства на сметані

15:38

Шторми та завірюхи накриють країну: українців закликали нікуди не виїжджатиВідео

15:24

Документ про гарантії безпеки готовий: Зеленський чекає на фідбек від Трампа

14:55

Один інгредієнт змінює все: найкращий спосіб приготування ідеальної яєчні – смак вражаєВідео

14:48

LaserVille оголошує про розширення послуг в Києві новини компанії

14:47

Ворог може просунутися до важливого міста на Дніпропетровщині - прогноз експерта

14:36

П'ять знаків зодіаку зустрінуть справжнє кохання цього року: кому пощастить

14:32

Прямував до Росії: дрон атакував нафтовий танкер поблизу Туреччини, деталі

14:25

Дружина Віктора Павлика захворіла - лікарі роблять все можливе

14:07

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

13:58

Михайло Поплавський: Університет культури задає тренди й переходить в "Університет у смартфоні" актуально

13:53

Проріджувати більше не потрібно: городниця розкрила найкращий метод посадки морквиВідео

13:33

"Це працює": Метт Деймон зізнався, як схуд для ролі в "Одіссеї"

13:31

Якою колись була Київщина: українців поставила у ступор карта 1699 року

Реклама
13:23

Вісім побутових звичок, які непомітно роблять ваш будинок бруднішим і гіршим

13:05

Речі, які ніколи не вийдуть з моди: стилісти назвали п'ять предметів

12:59

Тисячі загиблих: у Польщі попередили про задум Путіна щодо війни в Україні

12:40

Кіт в паніці від пилососа: чому тварина боїться та що робитиВідео

12:37

З лопатою стоять навіть мери: в Україні Армагеддон, регіони накрила небезпечна негода

12:30

Запальна Мартиновська похвалилася стильною фотосесією і стрункими ніжками

12:29

Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

12:13

Військова допомога Британії: Україна отримає 13 потужних систем ППО

12:02

Вдова померлого ADAM розчулила жалісливим зверненням до нього

11:44

Вдівець Бріжіт Бардо розкрив причину смерті та останні слова зірки

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти