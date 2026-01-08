РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждалі

Наразі постраждалим надається допомога.

Удар по Кривому Рогу / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами "Іскандер"

Наразі кількість поранених зросла до десяти

Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках

У четвер, 8 січня, країна-агресор Росія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами "Іскандер". Під удар потрапили багатоповерхівки. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, для удару по Кривому Рогу ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер".

"Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо", - йдеться у повідомленні.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко заявив, що внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей, серед них - дитина.

"57-річний чоловік у важкому стані. Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура", - додав він.

Іскандер / Інфографіка: Главред

О 18:55 Вілкул розповів, що кількість поранених зросла до десяти.

"Один чоловік украй важкий, в операційній. Ще багато Шахедів у нашому напрямку, тому бережіть себе", - наголосив він.

Наслідки удару по Кривому Рогу - відео:

Росія готує надмасовані атаки

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що у 2026 році Росія може наростити масштаб атак по території України.

За його словами, вже у першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

"Кількість безпілотників і ракет, якими наносяться удари по Україні, зростає, а тому зростає і кількість жертв. Так буде і в 2026 році", - додав експерт.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали заявили, що російські окупанти готуються до нового масованого обстрілу України. Ворог може застосувати ударні дрони, балістику та крилаті ракети. Атака може відбутися протягом найближчих 48 годин.

Увечері 7 січня місто Дніпро опинилося під атакою безпілотних літальних апаратів. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області.

Крім того, 7 січня в результаті ударів РФ в Одеській області в порту "Чорноморськ" сталося загоряння контейнерів з маслом, а в порту "Південний" пошкоджено адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.

Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

