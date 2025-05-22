Хочуть зірвати поставки: РФ шпигувала на кордоні України за західною допомогою - ЗМІ

Співробітники ГРУ отримали доступ до тисяч камер спостереження в країнах НАТО, розташованих поблизу прикордонних переходів з Україною.

https://glavred.net/war/hotyat-sorvat-postavki-rf-shpionila-na-granice-ukrainy-za-zapadnoy-pomoshchyu-smi-10666742.html Посилання скопійоване

Росіяни шпигували за західною допомогою Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Коротко:

ГРУ проводить шкідливу кіберкампанію проти НАТО

РФ отримала доступ до камер спостереження на західному кордоні України

Країна-агресор Росія намагалася зламати камери безпеки на кордоні, щоб шпигувати за західною допомогою, що надходить в Україну, і перешкоджати їй. Про це заявили розвідувальні служби Великої Британії.

Як пише The Guardian, підрозділ російської військової розвідки звинувачують у використанні цілої низки методів для атаки на організації, що доставляють іноземну допомогу в Україну, зокрема шляхом злому камер на переїздах і залізничних станціях, а також поблизу військових об'єктів.

відео дня

Зазначається, що підрозділ ГРУ 26165, також відомий як APT 28 і Fancy Bear, із 2022 року проводить шкідливу кіберкампанію проти державних і приватних організацій у державах-членах НАТО.

"Учасники загону 26165, імовірно, використовували доступ до приватних камер у ключових місцях, наприклад, поблизу прикордонних переходів, військових об'єктів і залізничних станцій, щоб відслідковувати переміщення допомоги в Україну", - ідеться у повідомленні.

Росіяни також використовували для своїх цілей дорожні камери.

Повідомляється, що близько 10 000 камер були використані поблизу "військових об'єктів і залізничних станцій для відстеження поставок в Україну". 80% камер знаходилися в Україні, 10% - у Румунії. Крім того, 4% атакованих камер розташовувалися в Польщі, 2,8% - в Угорщині та 1,7% - у Словаччині. Місцезнаходження інших атакованих камер не було вказано. Повідомляється, що злом дав би доступ до "моментального знімка" зображень із камер.

Щонайменше в одному випадку зловмисники намагалися використовувати голосовий фішинг, щоб отримати доступ до привілейованих акаунтів, видаючи себе за працівників ІТ. Тематика фішингових листів була різноманітною і варіювалася від професійних тем до тем для дорослих. Фішингові листи часто надсилали через зламані акаунти або безкоштовні акаунти веб-пошти. Листи зазвичай писали рідною мовою цілі та надсилали одному цільовому одержувачу.

"Ця шкідлива кампанія російської військової розвідки становить серйозну небезпеку для цільових організацій, включно з тими, що беруть участь у доставці допомоги Україні", - прокоментував Пол Чічестер, директор з операцій у Національному центрі кібербезпеки.

Військова допомога Україні від країн Заходу

Як писав Главред, Велика Британія та Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

20 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки не припинили постачання зброї Україні. Уся допомога, раніше схвалена Конгресом для України, продовжує надходити.

Тим часом німецький уряд вирішив обмежити публічне інформування про постачання озброєння Україні, зокрема й ракет великої дальності Taurus. Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Львові під час візиту делегації європейських топ-дипломатів було обіцяно надати Україні додаткову військову підтримку на загальну суму 1,9 млрд євро.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред