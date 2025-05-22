Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Хочуть зірвати поставки: РФ шпигувала на кордоні України за західною допомогою - ЗМІ

Анна Ярославська
22 травня 2025, 09:03
435
Співробітники ГРУ отримали доступ до тисяч камер спостереження в країнах НАТО, розташованих поблизу прикордонних переходів з Україною.
військова допомога США
Росіяни шпигували за західною допомогою Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Коротко:

  • ГРУ проводить шкідливу кіберкампанію проти НАТО
  • РФ отримала доступ до камер спостереження на західному кордоні України

Країна-агресор Росія намагалася зламати камери безпеки на кордоні, щоб шпигувати за західною допомогою, що надходить в Україну, і перешкоджати їй. Про це заявили розвідувальні служби Великої Британії.

Як пише The Guardian, підрозділ російської військової розвідки звинувачують у використанні цілої низки методів для атаки на організації, що доставляють іноземну допомогу в Україну, зокрема шляхом злому камер на переїздах і залізничних станціях, а також поблизу військових об'єктів.

відео дня

Зазначається, що підрозділ ГРУ 26165, також відомий як APT 28 і Fancy Bear, із 2022 року проводить шкідливу кіберкампанію проти державних і приватних організацій у державах-членах НАТО.

"Учасники загону 26165, імовірно, використовували доступ до приватних камер у ключових місцях, наприклад, поблизу прикордонних переходів, військових об'єктів і залізничних станцій, щоб відслідковувати переміщення допомоги в Україну", - ідеться у повідомленні.

Росіяни також використовували для своїх цілей дорожні камери.

Повідомляється, що близько 10 000 камер були використані поблизу "військових об'єктів і залізничних станцій для відстеження поставок в Україну". 80% камер знаходилися в Україні, 10% - у Румунії. Крім того, 4% атакованих камер розташовувалися в Польщі, 2,8% - в Угорщині та 1,7% - у Словаччині. Місцезнаходження інших атакованих камер не було вказано. Повідомляється, що злом дав би доступ до "моментального знімка" зображень із камер.

Щонайменше в одному випадку зловмисники намагалися використовувати голосовий фішинг, щоб отримати доступ до привілейованих акаунтів, видаючи себе за працівників ІТ. Тематика фішингових листів була різноманітною і варіювалася від професійних тем до тем для дорослих. Фішингові листи часто надсилали через зламані акаунти або безкоштовні акаунти веб-пошти. Листи зазвичай писали рідною мовою цілі та надсилали одному цільовому одержувачу.

"Ця шкідлива кампанія російської військової розвідки становить серйозну небезпеку для цільових організацій, включно з тими, що беруть участь у доставці допомоги Україні", - прокоментував Пол Чічестер, директор з операцій у Національному центрі кібербезпеки.

Військова допомога Україні від країн Заходу

Як писав Главред, Велика Британія та Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

20 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки не припинили постачання зброї Україні. Уся допомога, раніше схвалена Конгресом для України, продовжує надходити.

Тим часом німецький уряд вирішив обмежити публічне інформування про постачання озброєння Україні, зокрема й ракет великої дальності Taurus. Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Львові під час візиту делегації європейських топ-дипломатів було обіцяно надати Україні додаткову військову підтримку на загальну суму 1,9 млрд євро.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військова допомога новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не вижив жоден: під Скадовськом вибухнула автівка з кадирівцями

Не вижив жоден: під Скадовськом вибухнула автівка з кадирівцями

11:02Війна
Нова небезпека для України: РФ зможе щоночі запускати по Україні до 500 дронів

Нова небезпека для України: РФ зможе щоночі запускати по Україні до 500 дронів

10:07Війна
Спека насувається нестерпна: синоптик попередила про аномалії

Спека насувається нестерпна: синоптик попередила про аномалії

09:33Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом

Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом

Українцям можуть припинити виплачувати пенсію: в ПФУ назвали дві причини

Українцям можуть припинити виплачувати пенсію: в ПФУ назвали дві причини

Хто стоїть за вбивством Портнова: ексзаступник голови СБУ озвучив цікаву версію

Хто стоїть за вбивством Портнова: ексзаступник голови СБУ озвучив цікаву версію

Україну накриє небезпечний шторм: де литимуть грозові дощі з градом та шквалами

Україну накриє небезпечний шторм: де литимуть грозові дощі з градом та шквалами

Останні новини

11:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 травня (оновлюється)

11:20

Українцям влітку доведеться платити податки навіть за старі квартири: які суми

11:06

Гороскоп Таро на завтра 23 травня: Овнам - категорично не витрачати, Тельцям - удар

11:02

Не вижив жоден: під Скадовськом вибухнула автівка з кадирівцями

10:57

Китайський гороскоп на завтра 23 травня: Коням - самотність, Щурам - жертви

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погодиНа Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди
10:52

Не можна виключати диво: Розумний оцінив шанси на припинення вогню в Україні

10:16

В Україні стане легше отримати субсидію: кого це стосується

10:14

Нікіта Пресняков возз'єднався із сім'єю батька-путініста - причина

10:07

Нова небезпека для України: РФ зможе щоночі запускати по Україні до 500 дронів

Реклама
10:02

Гороскоп Таро на червень 2025: Козерогам - успіх, Водоліям - радість, Рибам - везінняВідео

09:45

Національна музична академія України імені Петра Чайковського втретє очолила Всеукраїнський  рейтинг мистецьких ЗВО України актуально

09:33

Спека насувається нестерпна: синоптик попередила про аномалії

09:20

"У їхні голови летіла": стало відомо про зриви зрадниці Оксани Марченко

09:15

Чи дійсно електрогітари так сильно відрізняються одна від одної? Думка фахівців Музлайн новини компанії

09:03

Хочуть зірвати поставки: РФ шпигувала на кордоні України за західною допомогою - ЗМІ

09:03

Карта Deep State онлайн за 22 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:00

Восени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - Гельман

08:56

У Києві прогриміли вибухи: уламки "Шахеда" впали на територію школи

08:33

В Кремлі вигадали причину не підписувати мирний договір з Україною

08:10

Дві версії того, що сталося з ПортновимПогляд

Реклама
07:59

"У неї залежність": що відомо про життя Тоні Паперної в РФ

07:42

Путін хоче захопити велике місто в Україні: деталі від ISW

06:34

РФ вдарила ракетою по Харкову: пошкоджено 8 приватних будинків, є постраждалі

06:10

Нас чекає важке літоПогляд

05:40

Мінімальна зарплата в Україні 2025: скільки отримаєте "чистими" після податків

05:16

Банановий десерт до чаю з трьох інгредієнтів за 5 хвилин - рецепт

04:30

Заборона, яку багато хто чув: чи можна приймати душ під час грозиВідео

03:33

Катар подарував США літак за $400 млн - Трамп гнівно накинувся на журналіста

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках зі сплячим хлопчиком за 21 с

02:30

Літній наступ Росії: які міста України під загрозою

01:59

Тоттенгем vs Манчестер Юнайтед: визначився переможець Ліги Європи УЄФА

00:44

Дрони атакують РФ: під ударом Москва і кілька областей

00:05

Гороскоп Таро на сьогодні 22 травня: Близнюкам - кохання, Ракам - економічний успіх

21 травня, середа
23:43

Трамп, мабуть, покинув Україну: FT вказала на тривожні сигнали

23:26

Понад 90% батьків у ступорі: приголомшливе шкільне математичне запитання

23:21

"Маємо звільнити всіх": президент зробив важливу заяву про обмін 1000 на 1000

22:53

Що насправді приховує Кремль під "першопричинами війни": в РНБО дали відповідь

22:45

"Війна вимагає рішень": журналіст Бутусов мобілізувався до Нацгвардії

22:25

Валерій Харчишин розповів про невиліковно хворого синаВідео

22:20

"Влітку нам буде складно": експерт попередив про повернення відключень світла

Реклама
22:01

Вбивство Портнова та зміна позиції Трампа: головні новини України (дайджест)

21:47

Померла легендарна голлівудська актриса, яку називали "королевою крику"

21:42

Транзит Юпітера круто змінить життя: астролог про зсув для всіх знаків зодіаку

21:30

Навіщо пили вино в давнину: культура, віра і традиції

21:03

Том Круз, який відхрестився від дочки, різко відповів на незручне запитання про неї

21:01

Коли садити капусту у відкритий грунт у травні - точні дні для небаченого врожаюВідео

20:49

Зачаровують усіх навколо - які 3 знаки зодіаку мають неймовірну харизму

20:44

Українців можуть зобов'язати платити податки з переказів на банківські картки

20:40

Овочі збережуться і "оживуть": хитрий трюк із льодом створить справжнє дивоВідео

20:22

Чотири кулі і контрольний: ЗМІ розкрили нові деталі вбивства Андрія Портнова

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти