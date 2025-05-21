Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України

Про згоду приймати у Ватикані представників України та РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

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Лев XIV готовий прийняти у Ватикані переговори між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото:vaticannews.va, ОПУ

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Ватикан готовий провести наступний раунд переговорів між Україною та Росією

Мелоні висловила подяку понтифіку

Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами.

Як пише Reuters, про згоду приймати у Ватикані представників України та РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні в телефонній розмові 20 травня.

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"Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр висловила глибоку подяку (понтифіку) за його незмінну відданість миру", - йдеться в заяві глави італійського уряду.

Після телефонної розмови 19 травня між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним в офісі Мелоні заявили, що вона вітає слова американського лідера про те, що Лев XVII висловив зацікавленість у проведенні переговорів між Києвом і Москвою, але тоді Ватикан не підтвердив такої пропозиції.

У другій окремій заяві Мелоні сказала, що вона також провела переговори з іншими європейськими лідерами та з президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків.

"Домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду перемовин, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні", - йдеться в повідомленні Офісу прем'єра Італії.

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, 19 травня президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

19 травня Трамп заявив, що "Ватикан, в особі Папи, висловив зацікавленість у проведенні переговорів". Він додав у соцмережах: "Нехай процес починається!"

Трамп також сказав, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що термінів укладення мирної угоди між Росією та Україною немає. Процес перебуває на початковій стадії. За його словами, зараз планується обмін проектами документів між Києвом і Москвою. Кожна сторона готуватиме свої варіанти, після чого мають розпочатися складні переговори з узгодження єдиного тексту.

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