Берлін змінює правила гри: що стоїть за новою тактикою уряду

МЗС Німеччини заявило про готовність надати більше зброї у разі провалу перемовин з РФ.

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Німецький уряд вирішив не розкривати подробиць щодо передачі ракет Taurus Україні / Колаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офіс президента Украіни

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Яку позицію зайняв новий уряд ФРН щодо ракет Taurus

За яких умов Берлін готовий дати більше озброєння

Німецький уряд вирішив обмежити публічне інформування щодо постачання озброєння Україні, зокрема й ракет великої дальності Taurus. Як повідомляє Tagesschau, про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

За його словами, новий канцлер Фрідріх Мерц прагне "менше говорити про окремі системи озброєнь".

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"Ми також не будемо більше коментувати будь-які плани щодо постачання крилатих ракет Taurus", – сказав Корнеліус.

Він також зазначив, що подібної позиції дотримуються й інші уряди країн Європи. У Міністерстві оборони Німеччини пояснюють таку стриманість тактичними міркуваннями.

"Інформація про те, яку зброю і боєприпаси ми постачаємо, повинна залишатися відкритою. Ситуація відрізняється, коли йдеться про такі деталі, як кількість певних ракет. Ця інформація не настільки важлива для громадськості, але російський агресор може зробити з неї висновки", – пояснив посадовець.

Таурус / Інфографіка: Главред

Крім того, новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що Берлін готовий розширити військову підтримку України, якщо дипломатичні зусилля у перемовинах із Росією зазнають невдачі. За його словами, Німеччина також не виключає посилення санкцій проти Москви.

Ракети Taurus для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

Крім того, Берлін може змінити позицію щодо Taurus після зміни уряду, вважає ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Як вважають аналітики, німці згодні на передачу цих ракет Україні, а відповідне рішення може бути ухвалене наприкінці зими вже новим Кабміном ФРН.

Водночас експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, чи піде Берлін на дозвіл бити ракетами Taurus по РФ. Він пояснив, що для використання Taurus потрібно одразу декілька важливих факторів.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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